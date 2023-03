Elias draagt vriendin Mien in zijn nek tijdens UK Wife Carrying Race: “Dit smaakt naar meer”

Elias Vanhaverbeke (27) en Mien Verstraete (25) uit de Zwarteleenstraat in Zillebeke gingen een heel originele uitdaging aan afgelopen zondag. In het Engelse Dorking namen ze deel aan de UK Wife Carrying Race. Elias droeg Mien in zijn nek en liep over een hindernissenparcours van 380 meter naar een achtste plaats. “Dit smaakt naar meer”, zegt Elias.

Elias en Mien trokken samen met Miens broer Arno naar Engeland. “Ik zag vorig jaar een reportage van dit evenement in het VRT-journaal en ik was meteen verkocht”, vertelt Elias. “Ik stuurde een mail naar de organisatie en een jaar later stonden we aan de start van de UK Wife Carrying Race 2023. Na enkele keren trainen in Zillebeke, waren we klaar voor de oversteek naar Engeland.”

Internationaal gezelschap

Op donderdag vertrokken ze met de auto op de ferry van Calais naar Dover. Na enkele uitstappen begaven ze zich zondag naar place to be Dorking, zo’n 30 kilomter ten zuiden van Londen. Het parcours was 380 meter: 190 meter heen en 190 meter terug. Er stonden 18 duo’s aan de start in het koude maar droge Dorking. De meesten uit het Verenigd Koninkrijk, maar naast het Belgische duo Elias en Mien een delegatie uit Litouwen en Finland. “Mien droeg een helm want deze race brengt wel enkele risico’s met zich mee. Gelukkig is er niemand ernstig geblesseerd geraakt. Onderweg zijn er twee grote hindernissen: balen stro en de waterhindernis. Dan gooien ze met emmers water richting de lopers. We eindigden achtste in een tijd van 2 minuten en 30 seconden. We zijn heel tevreden en hebben het onderste uit de kan gehaald. De zege was voor het Litouwse duo.”

Gemoedelijke sfeer

Maar het competitieve aspect was niet het belangrijkste, het was vooral een heel gemoedelijke sfeer. “Op de laatste plaats eindigde een Brits duo, maar ze waren wel heel origineel. De loper droeg namelijk zijn hond. Aangezien de viervoeter niet aan het minimumgewicht van 50 kg kwam, moest de loper extra gewicht op zijn rug dragen. Vorig jaar nam hij ook al deel, toen droeg hij twee vrouwen.”

Deze uitdaging smaakt naar meer voor Elias en Mien. “Er is ook een WK in Finland, maar wij vonden dit ideaal qua afstand en zouden het zeker zien zitten om nog eens mee te doen in Dorking. Echt een aanrader”, besluit hij.