Elfen, magiër en Kerstman in het Kasteel Wijnendale

Van zaterdag 3 tot en met vrijdag 23 december, behalve op maandagen, kan er in het Kasteel Wijnendale dagelijks genoten worden van het betoverende familiespektakel Kerstmagie, een productie van Historalia. Elfen, een magiër en de Kerstman zijn erbij.

Vorig jaar werden de voorstellingen als gevolg van de coronabeperkingen omgevormd tot een audiovisuele, interactieve ontdekkingstocht zonder acteurs. Dit jaar zijn de toneelspelers en dansers gelukkig weer live van de partij en kan er op de foto gegaan worden met de Kerstman. Een dertigtal acteurs uit de brede regio treedt op in oogverblindende decors in het kasteel. Voor elke rol zijn er drie acteurs, die om beurten ten tonele verschijnen.

Theatertocht van 50 minuten

Regisseur Luc Stevens heeft het verhaal Kerstmagie op zijn kop geschreven. Elfen zijn volop bezig met allerhande dure schilderijen en meubelen uit het kasteel te halen en te verkopen aan de hoogste bieder. Maar mag dat zomaar? Kerstavond nadert en er is duidelijk iets grondig mis…

De toeschouwers vertrekken in groepjes om het kwartier voor een tocht doorheen het kasteel en de binnentuin. De voorstelling met tal van licht- en geluidseffecten duurt om en bij de 50 minuten. Kerstmagie combineert een ontspannende familie-uitstap met de unieke kans om de binnenkant van het Kasteel Wijnendale te bezoeken, wat op andere momenten niet meer kan, want het kasteelmuseum is opgedoekt.

Kleine 300 voorstellingen

In de periode van 3 tot en met 23 december wordt de theaterwandeling een kleine 300 keer aangeboden. De lokale coördinator van het spektakel is Gino Bruneel. “In zeven kamers of zalen van het kasteel zullen er acteurs en dansers te zien zijn”, zegt hij. “Het is een gigantische klus om alles in goede banen te leiden, maar de sfeer onder de medewerkers is optimaal. Het worden voorstellingen om niet te missen.”

De toegangskaarten kosten, afhankelijk van het moment, 15,95 of 17,50 euro. Kinderen onder de 5 jaar komen er gratis in. Gastheer Jérôme Matthieu de Wynendaele is alvast enthousiast over de komst van Kerstmagie in zijn kasteel. “Niets mooier dan jong en oud te zien genieten”, zegt hij.