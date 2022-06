Eindelijk weer Tieltse Europafeesten

Vrijdagavond barst het feestgedruis los in Tielt. Dan zullen immers voor het eerst sinds 2019 opnieuw de Tieltse Europafeesten georganiseerd worden. Drie dagen lang zal er aan sfeer en gezelligheid geen gebrek zijn in de Tieltse binnenstad. Traditioneel zijn er de optredens op de Markt, heel wat straattheater en natuurlijk ook de braderie in het centrum.

“Het zullen Tieltse Feesten worden met alles erop en eraan en alsof er nooit corona geweest is”, liet schepen van Evenementen en Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt) zich enkele maanden geleden ontvallen. Ze heeft niet gelogen, want het programma zit boordevol en voor de optredens op de Markt kon het stadsbestuur enkele mooie namen strikken. Zo bijt Metejoor vrijdagavond de spits af. Toegegeven, toen Tielt Metejoor in 2020 boekte – de line-up is immers grotendeels dezelfde gebleven – was Joris Van Rossem nog niet super bekend, maar ondertussen is hij wel uitgegroeid tot een van dé grote namen in het Vlaamse muziekmilieu. In zijn spoor volgen later op de avond Willy Sommers, Les Truttes en DJ’s Triple R & Howard.

Op zaterdag is het na een dag vol straattheater nog de beurt aan Hans Off The Barmaid, McBee’s Brewery, Levellers en DJ Bobalicious. Op zondag zullen onder meer de Schorriebox en Boembox optreden. The Sweet en Hideaway zijn dan de headliners.

Dreef

Ook in de Patersdreef zal er drie dagen lang aan sfeer en ambiance geen gebrek zijn. Voor de vierde keer wordt daar immers muziekfestival DREEF georganiseerd. Opnieuw wordt er sterk ingezet op de ondersteuning van jong, lokaal talent. The RG’s, Meltheads, Tramhaus, Sofie Engelen & Christof Witters, Jelle Denturck & Pieter-Willem Lauwers, Weireldverbeteroars?, IZOMO, NAFT & Twerkshop, Seppe Devos, Steven Boone en Carlamote komen dit jaar langs.$

Naast de muziek en flink wat straattheater, kan ook de braderie natuurlijk niet ontbreken. Zowel op vrijdag, zaterdag, als zondag zijn koopjes te doen in de Bruggestraat, de Kortrijkstraat, de Ieperstraat en op de Markt. Vanaf 10 uur worden de straten verkeersvrij gemaakt en krijgen de shoppers vrij spel.

Fietsen

Het stadsbestuur doet ook een warme oproep aan zijn inwoners om zoveel mogelijk te voet of met de fiets richting het stadscentrum te komen. Daarvoor zal het op drie locaties ook mobiele fietsenstallingen plaatsen. “Eerder dit jaar kochten we een mobiel fietsenstallingssysteem aan dat voorziet in een snelle en eenvoudige opstelling van 300 fietsparkeerplaatsen”, vertelt schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V). “Tijdens de Tieltse Feesten zullen die fietsenstallingen gespreid worden over het Rameplein, het Alexianenplein en de koer van de Godelieveschool.”

De fietsenstalling op het Alexianenplein zal trouwens een bewaakte fietsenstalling zijn. Midden juni werden immers drie nieuwe bewakingscamera’s geïnstalleerd, waardoor nu het volledige plein gemonitord kan worden.