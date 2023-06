Eindelijk opnieuw ‘Tramstatiefeesten’ in Ichtegem

Tal van evenementen komen moeizaam weer de neus aan het venster steken. Zo ook in Ichtegem, waar velen opnieuw uitkijken naar de tiendaagse ‘Tramstatiefeesten’, welke plaatsvinden van 1 tot en met 10 september.

Sinds 2007 worden er in Ichtegem om de twee jaar Tramstatiefeesten georganiseerd door vzw De Tramstatie Ichtegem, op de plaats waar vroeger de tramstatie was. Sinds enkele jaren vinden die plaats op de site van het metaalconstructiebedrijf Mispelon in de Hugo Verrieststraat. “Vzw De Tramstatie is een vereniging die allerlei activiteiten organiseert voor de buurtbewoners van de omliggende straten”, steekt voorzitter Luc Beernaert van wal. “De 10-daagse Tramstatiefeesten bestaat uit onder andere tien dagen uitzendingen van de vrije radiozender Carina, die in de jaren 80 furore maakte in Ichtegem en omstreken, en dit vanuit een oud tramstel op de bedrijfssite-Mispelon en daarnaast is er een pop-upradioterras met bar en tal van activiteiten voor jong en oud. Tot slot steunen we ook een goed doel en voor dit jaar is dat de vzw Kloen.” Luc Beernaert en zijn crewleden zijn volop bezig het programma samen te stellen. Op 2 september is er het eerste Hapjesconcours, waar de organisatoren de Ichtegemse verenigingen uitnodigen en uitdagen om een aperitiefhapje te maken en dat te laten proeven”, geeft Luc tot besluit nog mee. Op 3 september pikken ze in op de slotdag van de herdenking Richard Depoorter in Ichtegem met onder meer een radioprogramma over de wielerheld. Op 5 september is er een seniorennamiddag met bingo en clown Arjoentje, op 7 september dagen ze alle Ichtegemse schoolkinderen uit om als clown verkleed naar de site te komen met een teken- of knutselwerkje voor een ziek leeftijdsgenootje en te genieten van een show met clown Arjoentje; op 8 september is er tijd voor stand-upcomedy met beatbokser Kjen Descheemaeker, Mohsin Abbas en David GAlle.

Rammstatie

Op 9 september is er De RAMMSTATIE, een reünieconcert voor Ichtegemse rockers, met al acht deelnemende groepen.