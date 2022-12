Eindejaarsgala ‘The Origin of NYE 2023’ in Fabriekspand Roeselare

Het aftellen kan nu echt wel beginnen. Over een goede week kunnen we eindelijk nog eens op een deftige manier van oud naar nieuw vieren. Wie dat in Roeselare wil doen, kan hiervoor onder andere terecht in het Fabriekspand.

Daar organiseert vzw Ol Tegoare uit Roeselare ‘The Origin of NYE 2023’. “Het belooft alvast een spetterend avond en nacht te worden, want na twee eerder afgelaste edities heeft iedereen hier wel eens nood aan”, klinkt het.

Nood aan een feestje

Vzw Ol Tegoare uit Roeselare is een groep vrienden die vanuit verschillende KLJ’s komen. Sinds 2019 staan ze in voor de organisatie van het eindejaarsgala in Roeselare. Tot nu toe ook nog altijd de eerste en enige keer. “Helaas gingen de afgelopen twee edities verloren door corona”, vertelt Axel Vandecandelaere, eindverantwoordelijke van het eindejaarsgala. “Ondanks dat corona nog altijd niet gaan liggen is, ben ik wel blij dat het dit jaar wel kan plaatsvinden. We merken dat iedereen nood heeft aan een goed feestje. De mensen willen het afgelopen jaar goed afsluiten en het daarbij horende nieuwe jaar goed starten. De verbondenheid op zo’n avond kan ik persoonlijk met niets anders vergelijken.”

Voor Axel wordt het daarnaast ook nog voor een andere reden extra speciaal. Hij draagt dit jaar voor de laatste keer de eindverantwoordelijkheid van het eindejaarsgala. “Volgend jaar gaat de groep verder zonder mij, toch wat de organisatie van het eindejaarsgala betreft. Net daarom keren we terug naar het Fabriekspand. Het is zo’n gezellig pand en we willen het ook extravagant maken. We hadden trouwens ook nog wat budget over van de vorige jaren, wat we dan hieraan kunnen besteden.”

Beats en cocktailbar

Het Fabriekspand biedt ruimte aan zo’n 2.000 à 2.500 feestvierders. “Hoeveel we er effectief mogen verwachten, weet ik momenteel nog niet, maar ik verwacht wel dat de zaal goed gevuld zal zijn. Er zijn bijvoorbeeld al heel wat mensen die hun ticket van de afgelopen edities gespaard hebben voor dit jaar. Er waren er uiteraard ook die hun ticket terugbetaald wilden zien”, klinkt het.

Galakledij

Hoe dan ook: wie op 31 december voor ‘The Origin of NYE 2023’ kiest, krijgt waar voor z’n geld. Zo komt er een luxueuze cocktailbar en worden de beats verzorgd door: Blvckprint, DJ Vanatic, DJ Athomic, Ajbeats en DJ Bonny. Vzw Ol Tegoare hamert er wel op dat ze geen fuif, maar een gala organiseren. “We verwachten wel wat chiquere kledij. Je moet niet speciaal volledig in pak komen, maar een jeansbroek wordt niet toegelaten”, aldus Axel.

Een ticket kost 60 euro en is online te verkrijgen via www.theoriginofnye.be/tickets. Wie liever zijn ticket op een voorverkoopadres koopt, kan hiervoor terecht in Brasserie Den Arend in Roeselare, Café Den Bross in Kortrijk, General Store in Diksmuide, Café Flandria in Torhout, Bukowski in Staden en D’Oude Posterie in Pittem.

Meer info op de pagina van het Facebookevenement ‘The Origin of NYE 2023’.