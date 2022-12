Eindejaarsgala met vier bekende dj’s in De Ark in Ardooie

Op zaterdag 31 december vindt er een spetterend eindejaarsgala plaats in evenementenhal De Ark in Ardooie. Kjenta Willems (21) uit Wingene steekt haar schouders onder het event. “Doelstelling is om de jongeren van verschillende verenigingen uit de regio samen te brengen om te feesten.”

Jaren na elkaar organiseerden De Filous op oudejaarsavond telkens een galafeest in de evenementenzaal De Ark in Ardooie. De Filous gaven de organisatie door aan EventUs. “INTO 2023 is het eindejaarsgala waar heel veel jongeren al enkele jaren op zitten te wachten”, vertelt Kjenta Willems. “Traditioneel vieren ze de overgang van oud naar nieuw met een prachtige licht- en geluidsshow en een gigantische aftelling naar het nieuwe jaar. Na twee jaar corona-onderbreking kan er opnieuw op oudejaarsavond een feestje gebouwd worden.”

All-inconcept

“EventUs is een nieuwe organisatie en kwam er op mijn initiatief”, weet Kjenta. “Ik studeer binnenkort af als event- en projectmanager en heb al wat ervaring met het organiseren van evenementen. EventUs heeft vooral als doel om jongeren van verschillende verenigingen samen te brengen. Mijn broer Bjarne helpt mee aan het komende event op eindejaar. Iedereen is uiteraard welkom op het eindejaarsgala en men hoeft zeker geen lid te zijn van een bepaalde vereniging. We spaarden kosten noch moeite om voor vier bekende dj’s uit de streek te zorgen. Op het programma staan dj Athomic, dj BRNT, dj Vanathic en AJ Beats. De evenementenhal langs de Melkerijstraat in Ardooie zal omgetoverd worden tot een heuse galazaal en opent de deuren om 22 uur. Jongeren kunnen genieten van een all-inconcept waarbij alle dranken inbegrepen zijn. Ook vestiaire, een ruime parking en de gezellige loungehoek maken deel uit van het all-inconcept. Er is ook een afzonderlijke cocktail- en champagnebar.”

Tickets kosten 65 euro en zijn te koop bij D’Oude Posterie Pittem, Bocor Café Ardooie, De Salamander Gent, De Vagant Roeselare. Meer info of tickets online bestellen kan ook via het Facebookevent INTO2023 of viamail op eindejaarsgalaeventus @gmail.com.