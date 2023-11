Eindejaarsfuif in Fabriekspand in Roeselare wordt nog extravaganter

Wie in Roeselare de overgang van oud naar nieuw wil vieren, kan ook dit jaar weer terecht in het Fabriekspand. Vzw Ol Tegoare organiseert er opnieuw het eindejaarsgala The Origin of NYE. “Vorig jaar telden we zo’n 2.300 aanwezigen en ook dit jaar hebben we er opnieuw een goed oog in”, klinkt het.

Vzw Ol Tegoare, een Roeselaarse vereniging met vrienden die vanuit verschillende KLJ’s komen, staat al sinds 2019 in voor de organisatie van het eindejaarsgala The Origin of NYE. Door corona zagen ze een paar edities aan hun neus voorbijgaan, maar dat ligt ondertussen achter hen. De vereniging kan namelijk terugblikken op een geslaagde editie in 2022 en maakt zich klaar voor het gala van dit jaar. “Vorig jaar telden we zo’n 2.300 aanwezigen. Dat was eigenlijk veel meer dan we vooraf verwacht hadden”, vertelt Maxime Deraedt (24), die sinds dit jaar de eindverantwoordelijkheid draagt.

Iets duurder

“Wat de editie van dit jaar betreft, hebben we er ook opnieuw vertrouwen in. De ticketverkoop is goed op gang gebracht, dus de vooruitzichten zien er meer dan goed uit. We verwachten opnieuw een spetterende editie en willen verder bouwen op de kennis en het succes van vorig jaar. We nemen alle ervaringen mee en proberen nu de puntjes op de ‘i’ te zetten.”

Een ticket voor The Origin of NYE kost dit jaar 65 euro. Dat is 5 euro meer in vergelijking met vorig jaar. “Het klopt dat onze ticketprijs een klein beetje duurder is. We gaan dit jaar namelijk voor een nog grotere en kwalitatievere line-up met onder andere 5snapback, Louis XIV, Blvckprint en een special guest. Daarnaast is het ook onze bedoeling om het eindejaarsgala nog meer extravagant maken”, legt Maxime nog uit.

Tickets kopen

Tickets zijn online te verkrijgen via www.your-tickets.e/events/TheoriginofNYE. Wie liever zijn ticket op een voorverkoopadres koopt, kan hiervoor terecht in Den Arend in Roeselare, Bukowski in Staden, Café Flandria in Torhout, D’Oude Posterie in Pittem, Den Bross in Kortrijk en De Vagant in Roeselare.

Meer algemene info op www.theoriginofnye.be en op de Facebookpagina.