Eind dit jaar weer ‘100 Uren van Vort ’n Vis’: “Vijf dagen aan een stuk 24 uur op 24 open”

ART Vort’n Vis heeft al meer dan dertig jaar de traditie om in de kerstvakantie 100 uur aan een stuk activiteiten te organiseren. Ook dit jaar is iedereen van 26 december tot 30 december welkom op een waaier aan activiteiten, van de openingsreceptie op dinsdag tot een tweedehandsbeurs op zaterdag.

Op het einde van het jaar heeft ART Vort’n Vis traditiegetrouw nog heel wat activiteiten in petto tijdens 100 Uren van de Vort’n Vis. “Van dinsdag 26 december tot zaterdag 30 december stellen we ons gebouw en het café vijf dagen aan een stuk 24 uur op 24 open”, zegt vrijwilliger Sarah Bisschop. “’s Morgens vroeg, ‘s avonds laat en zelfs ‘s nachts is iedereen welkom om een drankje te nuttigen. De leutige en interessante gesprekken krijg je er gratis bij.”

De vrijwilligers zorgen voor diverse activiteiten. “Sinds het ontstaan van ART Vort’n Vis in 1989 staat de vzw voor méér dan muziek alleen”, zegt Sarah. “En ook bij zustervereniging Ieperfest vzw wordt, naast het muzikaal programma met de grootste bands uit binnen- en buitenland, al meer dan vijftien jaar steevast een programma uitgewerkt rond actuele en maatschappelijke thema’s onder de noemer More Than Music (MTM).”

Rockabilly

De aftrap wordt gegeven op dinsdag 26 december met de traditionele openingsreceptie, met een gratis optreden van rockabillyband The Gambits. “Op woensdag 27 december laten we de boel over aan onze anciens”, vertelt Sarah. “Deze mannen organiseren al sinds de 100 Uren in 1992 – toen nog op de Kiekenmarkt – legendarische avonden die bekend staan als The Bronx.”

Donderdag 28 december staat in het teken van dieren. “Breng dus gerust je huisdier eens mee. Enkele enthousiastelingen van Animal Rights komen praten over hun strijd”, vervolgt Sarah. “Op vrijdag 29 december verwennen we de muziekliefhebbers met een Ieperfest showcase. De organisatoren van het bekende hardcore-, punk- en metalfestival nodigen Game Changer, Weak Link, Drops en Soul Blame uit. En vergeet de afterparty niet, want die is op zijn minst even legendarisch!”

Een tweedehandsbeurs met koffie en taart sluit op zaterdag 30 december de 100 Uren van de Vort’n Vis af. Meer info over het programma van de ‘100 Uren van de Vort’n Vis’ vind je op vortnvis.net, Facebook en Instagram.