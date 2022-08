Egem viert Sint-Germanuskermis met dorpsbarbecue op 5, 6, 7 en 8 augustus

Op 5, 6, 7 en 8 augustus gaat in Egem weer de Sint-Germanuskermis door. Na twee jaar van kunstgrepen en afgelastingen zal het weer een vertrouwde versie worden, waarbij de dorpsbarbecue een prominente plaats in het feestweekend zal innemen en de gekende activiteiten weer zullen doorgaan.

De Sint-Germanuskermis is al vele jaren de gelegenheid bij uitstek voor de Egemse dorpsgemeenschap om feest te vieren. Door corona kon dit de voorbije twee jaar helaas niet meer volop, maar nu is het tij gelukkig weer gekeerd. “We zijn uiteraard zeer blij dat alle beperkingen achter de rug zijn”, vertelt Wim Schepers, voorzitter van het feest- en sportcomité. “Het kermisweekend krijgt dus weer het volledige programma, zoals we dit tot voor twee jaar gewend waren. We zijn ook blij dat de mensen van de vakantiewerking weer bereid waren om mee hun schouders onder het weekend te zetten. Zij zullen opnieuw hun beste beentje voorzetten om iedereen gedurende het hele weekend van de nodige drank te voorzien in de grote tent op het dorpsplein.”

Dorpsbarbecue

“Een eerste hoogtepunt van het weekend zal ook dit jaar weer de luxe dorpsbarbecue worden. Wat in 2012 begon als een eerste poging om iedereen samen te krijgen, is uitgegroeid tot een gebeuren waar velen naar uitkijken. Slagerij Neirinck zal opnieuw een zeer uitgebreid buffet voorzien. Om ervoor te zorgen dat alles gezellig en met voldoende ruimte kan gebeuren, hebben we dit jaar besloten het aantal plaatsen te beperken tot 325. We hebben ook het optreden na de maaltijd afgevoerd en vervangen door een dj, die de nodige dansnummers zal draaien, zodat de opgedane calorieën er desgewenst weer afgedanst kunnen worden.”

“Het is uiteraard kermis, dus zullen ook enkele attracties aanwezig zijn. Zo zal de familie ‘De Brabantjes’ weer present zijn. Er is ook een lunapark en de rups of de botsauto’s zullen voor wat adrenaline zorgen. Wie een hongertje heeft, kan dit stillen met oliebollen van Booghs.”

Programma

Het startschot van de Sint-Germanuskermis wordt gegeven op vrijdag 5 augustus om 20 uur door een samenwerking van de cafés Het Torenhof en ‘t Voske. Zij organiseren in de tent op het dorpsplein gratis optredens van ‘Marcel den 13de’, Twolf stielen, 13 ongelukn’ en van de band Royalty Busters.

Op zaterdag is er om 9 uur de kermisvinkenzetting en om 14 uur zijn er wielerwedstrijden voor aspiranten WBV, met start en aankomst in de Molenakker. Om 19 uur is er de dorpsbarbecue. Op zondag is het opnieuw tijd voor sport met om 15.30 uur de wielerwedstrijd voor nieuwelingen.

Op de slotdag, maandag 8 augustus, is er vanaf 13.30 uur de 19de antiek-, rommel- en brocantemarkt in de Egemse centrumstraten waarop ook vele Egemse verenigingen met een standje zullen aanwezig zijn. Om 14 uur is er de grote kermiskaarting in CC Het Buurthuis. Om 18 uur is er dan de officiële opening van de festiviteiten, waarbij de Verbiestieboys voor de muzikale omlijsting zullen zorgen.

Bierfietsjes

Het organiserende comité heeft ook gedurende de hele namiddag en avond voor randanimatie gezorgd. Zo staat er een springkasteel en is er een doelstand met als slogan ‘schop hem erin’. Er wordt ook gezorgd voor een competitief kantje met een actieve attractie voor twee en ten slotte zijn er nog ludieke bierfietsjes. De hele namiddag en avond zal overgoten worden met een muzikaal sausje van dj YDK, zodat er tot in de vroege uurtjes zal kunnen doorgefeest worden. (JG)