Eerste Wild Party van cultureel centrum blijkt schot in de roos

Een clandestiene bar, een verhaal doorspekt van seks en alcohol en dit alles overgoten met een heerlijke jazz-saus. Het was de succesvolle mix waarmee het cultureel centrum tijdens de eerste Wild Party in Komen wist uit te pakken.

Dinsdagavond verschenen de eerste gezichten op een locatie ver weg van de bewoonde wereld. Het adres van het gebouw, gekneld tussen de rand van de gemeente en de RN58, werd daarenboven ook nog tot het laatste moment geheim gehouden.

“We wilden een nieuw concept proberen, iets waarmee we ons terug naar de wilde jaren 20 en 30 van New York katapulteren”, klonk het bij Didier Coquet. De programmadirecteur van het cultureel centrum was dan ook blij te zien dat hun eerste editie van de Wild Party goed was voor een uitverkochte editie. “Er waren slechts een 40-tal plaatsen voorzien en mensen wisten enkel dat ze dinsdagavond vrij moesten houden. Voor de rest wisten ze eigenlijk niets en kregen ze pas op het laatste moment een bericht met het adres. Het was dan ook een dubbeltje op z’n kant: of het zou lukken of het zou een fiasco worden. Tot onze grote tevredenheid bleek het om de meest positieve optie te gaan want alle stoelen waren ingenomen.”

Het spektakel, dat in ware huiskamerstijl werd gehouden, bracht 4 jazzartiesten tot pal voor de toeschouwers. “Met een decor dat deed terugdenken aan taferelen uit de Amerikaanse drooglegging, werden de aanwezigen ondergedompeld in een waanzinnig verhaal. Meer dan 2 uur lang weerklonken dolle verhalen over seks en alcohol, allemaal omkaderd door jazzmuziek. Wat misschien nog opmerkelijker is, is het feit dat heel wat van de tekst geïmproviseerd is waardoor ook de muzikanten zich continue moeten aanpassen. Muzikale kunst in zijn puurste vorm als je het ons vraagt.”

Met een eerste en vooral geslaagde editie van de Wild Party, lijkt het een zekerheid dat er nog een vervolg zal worden aan gebreid.