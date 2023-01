Eerste West-Vlaamse heemkundige beurs in Dadizele

Op zondag 15 januari organiseert de Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila de eerste West-Vlaamse heemkundige beurs. De standen waren onmiddellijk uitverkocht. Bezoekers kunnen er snuisteren in historische boeken of oude kaarten op de kop tikken.

Eigenlijk was het de bedoeling om vorig jaar uit te pakken met de eerste editie van de heemkundige beurs, maar toen stak corona nog stokken in de wielen. Nu is men bij Dadingisila helemaal klaar om tal van heemkundigen te verwelkomen in het gemeenschapscentrum Den Ommeganck in Dadizele.

“Net zoals vorig jaar zijn alle voorziene tafels ingenomen. Met 24 deelnemers en 85 tafels belooft het een mooie beurs te worden.”

Streekgebonden

“De standhouders komen uit alle hoeken van de provincie, maar we krijgen zelf mensen uit Hoboken over de vloer. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod heemkundig materiaal gaande van historische boeken tot kaarten en prenten”, aldus Daisy Decoene, voorzitster van de heemkundige kring. Vooral streekgebonden items komen aan bod, maar ook voor wie geïnteresseerd is in informatie over bijvoorbeeld de wereldoorlogen zullen er zaken te vinden zijn.

Gratis toegang

“We nodigen iedereen dan ook graag uit om een kijkje te komen nemen en wie weet kan je op de heemkundige beurs een stuk op de kop tikken waar je al lang op zoek naar bent”, aldus Daisy.

De heemkundige beurs is gratis toegankelijk voor het publiek vanaf 9 uur en is doorlopend te bezoeken tot 16 uur.

(BF/JS)