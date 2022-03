Eerste werken The Crystal Ship laten zich zien in Oostende

De eerste artiesten zijn aan het werk gegaan voor de zevende editie van het street art-festival The Crystal Ship. Vooral het werk van de Argentijn Franco Fasoli op een zijmuur van sporthal De Spui heeft al veel bekijks.

Franco Fasoli is afkomstig uit Buenos Aires en dat is er vaak ook aan te zien: zijn werk is schatplichtig aan de fileteado, een Argentijnse schilderstijl die wordt gekenmerkt door uitgesproken, gestileerde lijnen. Wat echter ook opvalt in zijn werk is de constante strijd – een clash tussen mensen, dieren, ideeën, kleuren en beschavingen. Het is de tweede keer dat Fasoli te gast is op The Crystal Ship. In 2016 schilderde de kunstenaar tijdens de eerst editie van het festival al een op Ensor geïnspireerde muur in de Timmermanstraat.

De meeste artiesten van The Crystal Ship komen dit weekend aan in Oostende en zijn volgende week aan het werk. Oostende hoopt met deze editie de miljoenste bezoeker van het festival binnen te halen. The Crystal Ship is het grootste gratis kunstenfestival in zijn genre in Europa. Curator Bjorn Van Poucke zocht en vond elf internationale en een nationale artiest om het al bestaand aanbod aan murals uit te breiden. Die nieuwe creaties vervoegen telkens de kunstwerken van eerdere edities. Dat brengt het aantal op 72 en die vormen samen een gratis kunstenparcours doorheen de stad.

De vorige edities van het street art-festival vonden in de zomer van 2021 en de winter van 2020-2021 – in volle lockdown – plaats. Nu keert The Crystal Ship terug naar zijn oorspronkelijke datum rond de paasvakantie. Sinds 28 maart is het plannetje verkrijgbaar bij Toerisme Oostende.