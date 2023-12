Eerste verlichte kerstparade in Wervik lokt duizenden toeschouwers

De allereerste editie van de verlichte kerstparade in Wervik, Geluwe en Kruiseke werd vrijdagavond een enorm groot succes. Langs het parcours van negentien kilometer stonden duizenden mensen. Op sommige plaatsen zelfs rijen dik. Alvast een grote proficiat aan de organisatoren van de Landelijke Gilde Wervik-Geluwe, KLJ Wervik-Geluwe en Ferm Wervik-Geluwe-Kruiseke. Een pluspunt was alvast ook het zachte winterweer.

“Ons doel is om de mensen uit het huis te krijgen en ze te verwonderen met de rijdende lichtcreaties”, aldus de organisatoren vooraf. “Een warme stoet, uitgerust met duizenden lampjes om de donkere dagen te verlichten, zal aan een gezapig tempo door de straten trekken.”

In de Robert Klingstraat startte een heel lange colonne van wel zo’n zestig landbouwtractoren en trucks, maar ook onder meer een pikdorser en sproeimachine, of de hoogtewerker van dakwerken Descamps uit Geluwe. Ook de praalwagen van Chiro Speratoker uit Geluwe was een blikvanger.

Vuurspektakel

MD Care uit de Speiestraat in Wervik zorgde zelfs voor een vuurspektakel, er toerde een discotractor mee en ook de Dartele Paters van de Beselarestraat in Geluwe tekenden present. Net als de truck van Aveve in de Kruisekestraat.

Garagist Stefaan Nollet van Nova Motor was van de partij met een oldtimer. Het was een heel kleurrijke en warme stoet. Met heel veel licht, kerstmuziek en natuurlijk kerstmannen en hun elfjes, zoals de Tabaksfee en haar twee eredames in een passende outfit.

Mooiste wagen

Het was echt genieten, ook voor de vele kinderen. Hier en daar werd snoep naar het publiek gegooid. Er was ook een prijs voor de mooiste wagen en die ging naar Demyfruit uit de Kerkhofstraat in Geluwe. Christophe Demyttenaere en zijn echtgenote Emmy Gruyaert kozen voor een treintje van maar liefst 25 meter. Alle deelnemers deden alvast zeer veel moeite.

De lokale politie waakte over de veiligheid. Het kleurrijk gezelschap kwam ook voorbij aan de houten Kruisekemolen en de molenaar liet de wieken draaien.

De organisatoren mochten rekenen op financiële steun van de stad. Gelet op het succes en heel veel positieve reacties smaakt dit evenement alvast naar meer. Op naar de tweede editie volgend jaar.

De aankomst was ook in de Robert Klingstraat. In de loods van vlashandel Descamps was er – hoe kan het ook anders – een ‘vlasbar’ en was er een gezellige afterparty tot flink na middernacht.