Eerste Urban Run & Walk voor lopers en wandelaars: “Geen wedstrijd, maar gewoon puur genieten”

Op zaterdag 8 maart slaan de gemeente, Femma Moorslede en atletiekvereniging V.A.D. uit Dadizele de handen in elkaar voor de eerste editie van Urban Run & Walk. “Geen wedstrijd, maar gewoon puur genieten.”

De gemeente Moorslede is een mooi en opmerkelijk sportief evenement rijker. Op zaterdag 8 maart organiseren verschillende lokale verenigingen, in het kader van de Internationale Vrouwendag en in samenwerking met de dienst vrije tijd van de gemeente, de eerste editie van Urban Run & Walk. “Het parcours van vijf kilometer loopt langs en door bijzondere gebouwen en locaties in het centrum van Moorslede. Die speciaal gekozen plaatsen zijn meestal niet toegankelijk voor het grote publiek, maar kunnen voor één keer ontdekt worden tijdens dit sportevenement”, zegt schepen van sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Opmerkelijke locaties

De deelnemers ontdekken tijdens hun loop- of wandeltocht van vijf kilometer onder andere het domein van de school Ter Sterre langs de Passendaalsestraat, de kloostergangen van het voormalige Ten Bunderen langs de Stationstraat, de brandweerkazerne, de theaterzaal van GC De Bunder en de gebouwen van de firma Hilma, de horecagroothandel gespecialiseerd in onder andere stoelen. “Dit wandel- en loopevenement is geen wedstrijd. Het gaat puur om samen zijn en genieten. In een aantal gebouwen zal er ook animatie voorzien zijn”, zegt de schepen.

Gratis deelname

Deelname aan Urban Run & Walk is gratis. “De route bevat trappen en loopt door gebouwen. Hierdoor is het parcours niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of voor rolstoelgebruikers”, geeft de schepen nog mee. Inschrijven vooraf is niet nodig. De deelnemers starten tussen 9 en 10 uur aan de bibliotheek van Moorslede in de Iepersestraat. Om 12 uur worden alle gebouwen die deel uitmaken van het parcours terug afgesloten. Ruimte om zich om te kleden of te douchen is er niet voorzien. (BF)