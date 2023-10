Eerste Tielt Boulevard is bijna uitverkocht

Volgende week donderdag vindt in de Europahal voor het eerst ‘Tielt Boulevard’ plaats, een groots opgezet mode- en lifestyle-event van Shopping Tielt. Liefst 27 Tieltse handelaars, gaande van kledingwinkels tot cateraars, bundelen er de krachten. Het evenement is bijna uitverkocht.

De hoofdmoot van ‘Tielt Boulevard’ wordt een groots opgezette modeshow waarbij mannequins de collecties van elf Tieltse kledingzaken zullen showen op een catwalk in de Europahal. De presentatie is in handen van voormalig miss België en influencer Justine De Jonckheere. Al zullen er donderdag ook heel wat andere Tieltse handelaars vertegenwoordigd zijn in de Europahal. Liefst zeven verschillende Tieltse cateraars zullen er doorheen de avond aperitiefhapjes, voorgerechtjes, hoofdgerechten en desserts aanbieden. Aan de hand van een stempelkaart kunnen de gasten zelf hun menu samenstellen. Daar houdt het niet op, want nog in de Europahal zijn negen Tieltse ondernemers te vinden die hun producten aanbieden of tentoonstellen.

Pieter Breyne van Shopping Tielt spreekt nu al van een succes. “Het idee ontstond een jaartje geleden en we zijn er met veel enthousiasme ingevlogen”, vertelt hij. “Dat heeft geloond, want de interesse is duidelijk groot, zowel bij de handelaars als bij het publiek. Van de vijfhonderd beschikbare kaarten hebben we er nu nog slechts 30 over. Of er een vervolg zal komen? Er kroop heel wat werk en voorbereiding in en we gaan nadien alles moeten evalueren, maar dat er veel interesse is valt moeilijk te ontkennen.”