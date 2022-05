Eerste Regenboogfestival op 14 en 15 mei op Vissersplein

De vzw Regenboog Festival Oostende organiseert komend weekend op het Vissersplein een eerste tweedaagse met optredens. “Het is een statement tegen homofobie, lesbofobie en transfobie”, luidt het. Men wil het festival jaarlijks organiseren.

De vzw Regenboog Festival Oostende staat los van het Regenbooghuis Oostende maar richt zich wel tot dezelfde LBGTQ+-gemeenschap. “Het Regenbooghuis werkt meer individueel en educatief terwijl wij met deze aparte vzw het festival organiseren en nadrukkelijk naar buiten komen”, zegt voorzitster Joyce Dekeyser die samen met Nadine Schelkens en Roy Blommaert de drijvende krachten zijn achter het Regenboog Festival.

“We organiseerden in maart al een geslaagde travestieavond voor 300 mensen op Duin en Zee en pakken nu uit met een eerste festival, aan de vooravond van IDAHOT, de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie op 17 mei. We willen met het festival werken aan een verdraagzame maatschappij zonder homo-, lesbo- of transfobie, zonder LBGTQ+-geweld. Er is nog meer vijandigheid tegen onze community dan men denkt. Het gebeurt niet meer in het uitgaansleven, maar is de maatschappij ingeslopen. Het gebeurt op school, op het werk of in het gezin omdat de omgeving niet akkoord gaat met de geaardheid of fobieën. Ons festival wil vooral tolerantie uitstralen, naar alle andere culturen. We streven naar een wereld zonder haat. We beginnen klein, met de straat en de wijk en met de steun van de stad Oostende.”

Diverse affiche

De organisatoren kregen de steun van de stad via subsidie in het kader van Wijkprikkels al in 2021 maar toen speelde de pandemie parten. “Nu kkunnen we eindelijk ons festival houden. Er is gekozen voor een tweedaagse met op zaterdag shows en deejays en op zondag Belgische artiesten met als topact Alain Des, dé Claude François-imitator. Het festival is ook gratis toegankelijk. We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Als het dit jaar meevalt willen we van dit Regenboog Festival een jaarlijks terugkerend event maken, telkens rond 17 mei”, luidt het.

Kurt Willem, bekend van Big Brother en tv, presenteert. Op zaterdag 14 mei : opening van het festival (15 u), travestieshow Sissi meets Zaza, DJ Kat (17.30 u), travestiespektakel Haus of Grace (19 u), DJ Mister V (20 u), DJ Dimaro (21.30 u) en DJ Dimitri d’Anvers (22.30 u). Op zondag 15 mei : drumband Famba (14 u), vedettenparade met Sissi, Paco Garcia, Jennifer Berton, Michael Lanzo, Filip D’Haeze en Steve Tielens (14.30 u), Alain Des (18.30 u) en travestiespektakel Dallas (19.30 u).