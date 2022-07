Eerste postcorona-editie Oostende Koerse mist zijn start niet

Veel volk, mooi weer, een indrukwekkende reeks paardenrennen en de sfeer van de grote dagen: Oostende Koerse is na twee coronazomers terug, en hoe! De eerste van een reeks van negen rendagen belooft voor de rest van het seizoen.

Het was maandagnamiddag voor het talrijk opgekomen publiek even geduldig wachten voor de poorten van de historische Wellingtonrenbaan opengingen, maar dat kon de pret niet drukken. Zo’n vierduizend bezoekers tekenden namelijk present voor de eerste rendag van het zomerseizoen en dat zorgde voor een goed gevulde tribune en een pak ambiance.

Tiende verjaardag

Jong en oud, gokkers, maar ook gewoon liefhebbers van de unieke sfeer op de renbaan: Oostende Koerse kon dus meteen zijn tiende verjaardag in stijl vieren. Vanaf drie euro kon je een gokje wagen, maar heel velen waren ook gekomen om al dan niet met vrienden een leuke namiddag door te brengen en te genieten van de draf- en galopraces, maar ook van de randanimatie.

De familie Orlans lanceerde het project Oostende Koerse tien jaar geleden en dat redde de traditionele paardenrensport in de Stad aan Zee. Olivier Orlans toonde zich heel tevreden met de opkomst voor de eerste rendag. “De Wellingtonrenbaan bruist na twee jaar opnieuw als vanouds”, vertelt Orleans.

Nieuwe drafpiste

“Het publiek heef trouwens gemerkt dat we de voorbije twee jaar niet hebben stilgezeten. We investeerden 450.000 euro in onder meer een nieuwe drafpiste, tal van infrastructuurwerken en de verbetering van de akoestiek. Overal op de hippodroom zijn er schermen bijgekomen om de beleving van de koersen en de weddenschappen te verhogen.”

“Er staan ook meer kiosken waar je met een kleine inzet van 3 euro al kan meelopen met de wedstrijden. Het was opnieuw de hoogste tijd voor de sprankelende magie tussen toppaardensport en amusement.”