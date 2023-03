Eerste playbackshow zorgt voor heel wat lentekriebels in Oostrozebeke

Naast de zeepkistenrace in juli en de driedaagse kermis begin september krijgt het gehucht de Ginste er nog een evenement bij. Het nieuwe feestcomité van voorzitter Sanne Mahieu pakt voor de allereerste keer uit met een gratis playbackshow in de Ginstezaal op zaterdag 18 maart vanaf 20 uur.

Wie dacht dat er op het afgelegen gehucht de Ginste nooit iets te doen is, heeft het dus bij het verkeerde eind. “Met de allereerste organisatie van de playbackshow op de Ginste willen we op de eerste plaats de winter van ons afschudden en met muziek de lente binnentreden”, vertelt Sanne Mahieu (35), voorzitter van het feestcomité.

Nieuwe krachten

“Nu het toneelgezelschap de Groeiende Ginste definitief de Ginstezaal heeft verlaten en gekozen heeft voor Mandelroos is er nog meer plaats in onze zaal voor plaatselijke initiatieven. Bovendien willen we met het versterkte feestcomité ervoor zorgen dat de Ginste geen dooie mus wordt.”

Het feestcomité werd heel recent nog versterkt met twee nieuwkomers, namelijk Peter Catteeuw en Stijn Lapierre. Roy Scheerens verliet dan weer het feestcomité vanwege zijn drukke beroepsbezigheden.

Mooie prijzen

“Het idee om met een playbackshow ons werkjaar op te starten komt van het feestcomité zelf dat vond dat we wat meer moesten brengen op de Ginste dan de grote kermis alleen. Gezien het tijdstip hebben we wel gekozen voor een binnenactiviteit. Nog maar pas hadden we het idee gelanceerd of de inschrijvingen stroomden al binnen. Er is nu alleen nog plaats voor een zestal deelnemers.”

Inschrijven kan via Facebook of bij de bestuursleden. Het wordt zaterdag een heerlijke avond, vanaf 21 uur, en voor de top drie vallen er mooie prijzen te winnen. Er is ook een publieksprijs en daarbovenop nog tal van verrassingsprijzen.

“We verwachten een bomvolle Ginstezaal. De presentatie ligt in handen van Marc Tyberghien en Filip Vanstaen. Een driekoppige jury, bestaande uit Linda Devolder, Olivier De Marez en Christophe Dujardin, zal uiteindelijk beslissen wie de allereerste editie van deze playbackshow wint.”

“Het is zeker niet de bedoeling om met deze activiteit de kas te spijzen. Wij doen het gewoon voor het plezier en om de mensen weer eens uit hun kot te lokken.”