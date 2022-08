Eerste parochianenkoers kleurt kermis: “Ambiance staat centraal”

Sportcomiteit Moorslede pakt voor het eerst uit met een parochianenkoers. In het kader van de kermis, die in het weekend van 20 augustus neerstrijkt in het centrum van Moorslede, is er op kermismaandag een wielerwedstrijd waaraan enkel bewoners of wielertoeristen die bij een Moorsleedse club aangesloten zijn, mogen deelnemen. “Een dergelijke wedstrijd brengt ook veel supporters op de been”, aldus Jürgen Deceuninck, voorzitter van het wielercomité.

Wielercomité Moorslede kleurt al jarenlang het kermisgebeuren in Moorslede. “Dat doen we meestal met twee wielerwedstrijden voor elite zonder contract en beloften. Eén op de vrijdag van de kermis en één op kermismaandag”, aldus Jürgen Deceuninck. De voormalig wielrenner is sinds twee jaar voorzitter van het wielercomité. De wielerwedstrijd op maandag viel vorig jaar letterlijk in het water. “Op maandag organiseren we altijd een criterium op een kort parcours. Op dat kortere parcours mogen er slechts een beperkt aantal renners rijden. De inschrijvingen vorig jaar kwamen vlot binnen en al snel hadden we meer geïnteresseerden dan de 35 toegelaten renners.” De organisatoren moesten vorig jaar veel renners ontgoochelen. “Op de dag zelf goot het echter pijpenstelen en kwamen er slechts een handvol renners naar Moorslede. De ontgoocheling was enorm.”

In de gemeente zijn er heel wat wielertoeristen die wel eens hun kunnen willen tonen

Voorwaarden

De organisatoren besloten het over een andere boeg te gooien. De wielerwedstrijd op vrijdag voor elite zonder contract en beloften blijft behouden, maar op maandag wordt er gekozen voor een parochianenkoers. Vijfendertig lokale sportievelingen nemen het daarin tegen elkaar op. “Aan een deelname zijn er wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de deelnemer in de gemeente wonen of aangesloten zijn bij een Moorsleedse wielertoeristenvereniging. Daarnaast mag men niet over een licentie beschikken om aan wielerwedstrijden deel te nemen.” De interesse in het gebeuren is alvast groot. De beschikbare 35 plaatsen werden in een mum van tijd ingenomen. “In de gemeente zijn er verschillende wielertoeristenclubs vol enthousiaste leden die wel eens hun kunnen willen tonen. We hopen op een leuk evenement, waar ambiance centraal staat. We denken ook dat een dergelijke parochianenkoers best veel supporters op de been zal brengen die hun buurman- of vrouw eens willen zien fietsen.” Bij de parochianenkoers worden drie prijzen uitgereikt. Zo dingen de twee ingeschreven dames mee naar de damestrofee, nemen er drieëntwintig deelnemers deel aan de wedstrijd voor -45-jarigen en spurten de andere deelnemers voor de titel van beste +45-jarige. Door de grote werken in de Nieuwstraat zijn de parcoursen van zowel de wedstrijd voor elite zonder contract en beloften als die van de parochianenkoers anders dan in het verleden. “Voor de vrijdag hebben we een parcours van 6 kilometer uitgestippeld. De renners rijden in een 8-vorm. De parochianen rijden een ander parcours. “Net zoals de voorbije jaren starten ook deze renners aan café Den Draver, de aankomst blijft ter hoogte van café De Vlasschaard. Via de Mikken en de Veldstraat rijden de parochianen richting de start- en aankomstzone in de Roeselaarsestraat.

Wielerfeest

Het wielercomité hoopt er opnieuw een groot wielerfeest van te maken. “Met ons wielercomité kijken we enorm uit naar deze wielertweedaagse. Ook dit jaar kunnen we rekenen op enkele ervaren medewerkers die zich al jarenlang inzetten voor de wielersport in onze gemeente. We hopen de komende jaren ook nog enkele nieuwe, enthousiaste krachten te mogen begroeten.”