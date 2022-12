Eerste paardenkoerscafé in De Bolhoed is succes

In het gloednieuwe buurthuis De Bolhoed in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel werd vrijdagavond het eerste paardenkoerscafé georganiseerd. Meer dan honderd Winkelnaars kwamen er het nieuwe gebouw ontdekken.

Traditiegetrouw organiseert het paardenkoerscomité op de eerste vrijdag van de maand een paardenkoerscafé. Sinds de afbraak van het oude lokaal en tijdens de bouwwerken van het nieuwe buurt- en jeugdhuis was dat niet mogelijk. Maar vrijdag werd de traditie weer opgepikt.

“Met meer dan honderd aanwezigen zijn we meer dan tevreden”, zegt Geert Van Gheluwe van het paardenkoerscomité. Het is nu nog wachten op de inrichting van het buurthuis. “Maar ons bestuur is creatief genoeg om dat op te lossen. Natuurlijk is een nieuwe locatie wat wennen, maar we zijn ervan overtuigd dat heel wat verenigingen gebruik zullen maken van dit mooie buurthuis.”

Ondertussen is het ook aftellen naar de verhuizing van jeugdhuis Chaplin naar het nieuwe gebouw. Dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar.

(BF/foto JS)