Eerste Medusa Indoor, Día de los Muertos

Op zaterdag 28 oktober gaat het allereerste Medusa Indoor festival door in de mooie grote trouwzaal van De Kasteelhoeve in Outrijve. Medusa Indoor is een zusterconcept van het bekende Medusa Outdoor concept.

Beide concepten zijn zeer uniek door de uitgekiende thema’s die gecombineerd worden met livemuziek van dj’s uit de techno-scène. “De eerste editie van Medusa Indoor wordt volledig toegewijd aan het kleurrijke Mexicaanse ‘Día de los Muertos’ thema ter gelegenheid van het verlengde Halloweenweekend”, vertelt manager Christophe Cooreman trots. “De grote trouwzaal van De Kasteelhoeve zal daarbij omgetoverd worden tot een kleurrijk Día de los Muertos wonderland door het eigen creatief decoratieteam. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zich te verkleden in het thema, wat prachtige beelden zal opleveren. Er zullen tenslotte ook speciale dance acts opgevoerd worden.”

Het exclusieve indoorevenement beschikt over een veel kleinere capaciteit dan het festival Medusa Outdoor en kiest daarbij voor een volledig Belgische dj line-up van hoge kwaliteit met oog voor bekende namen maar ook voor opkomend talent. “Dj Rafi Khan is het nieuwe gezicht van het Zillion The Club Ground Concept dat op 4 november in Waagnatie Antwerpen gelanceerd wordt en staat garant voor kwalitatieve melodische techno”, gaat Christophe verder.

“Daarnaast vieren we de verjaardag van onze getalenteerde resident dj Jochen en zal de jonge Oost-Vlaamse Cierk Du Nuit haar debuut maken. Uitbater en eigenaar Luc Moerman van de Kasteelhoeve is ondertussen 77 jaar, maar is zeer blij en fier dit evenement voor de eerste keer over de vloer te mogen krijgen op Halloween. Ik wens tenslotte ook nog de goede relaties met het gemeentebestuur en de gemeentediensten te benadrukken. Zij steunen ons project en daar zijn we heel dankbaar voor.”