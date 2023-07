Eerste LeiselArtistiek brengt indrukwekkend programma

Zondag 9 juli is de Alveringemse deelgemeente Leisele de place to be. Vier gelijkgestemde zielen – drie Leiselenaren en één Alveringemnaar – hebben de koppen bijeen gestoken voor een geestig programma op de kasseien van het marktplein. “Met respect voor de omgeving”, aldus Frank Pinson.

Het was Leiselenaar Frank Pinson die vorig jaar goesting kreeg om op het charmante marktplein van Leisele een muzikaal festival te organiseren. Frank is zelf muzikant en kent nogal wat mensen in het wereldje. Voor zijn organisatie contacteerde hij dorpsgenoot Wesley Depreeuw, de man die quasi in zijn eentje het plaatselijke feestcomité levend houdt en op alles ja zegt als het Leisele aanbelangt. Nog een andere Leiselenaar – Michel Vanwijnsberghe uit de Izenbergestraat – kwam erbij en tot slot ook Stefaan Sampers van Comsa. Het comité LeiselArtistiek was geboren.

Kerktoren

“Ik woon ondertussen negen jaar onder de kerktoren van Leisele. En graag!”, vertelt medeorganisator Frank Pinson. “Het charmante dorpsplein is drager van vele herinneringen: kermissen, optochten, rommelmarkten, dorpskernvernieuwingen, proevertjesmarkten, Schrevepromenades… noem maar op. Zo goed als allemaal voltreffers. Het authentieke decor van het marktplein zou zich uitstekend lenen voor een gezellig muzikaal volksfeest, dacht ik. Ik vond drie kameraden die bereid waren om mee aan de kar te trekken: harde werker Wesley Depreeuw, Michel Vanwijnsberghe die uit de evenementensector komt en Stefaan Sampers die een reclamebureau heeft. Samen beslisten we om ervoor te gaan. De locatie was dus snel beslist, een datum moesten we nog vinden. We kwamen uit op zondag 9 juli, de zondag tussen Leisele kermis en de Schrevepromenade. Hebben we droog weer, dan kan het volgens ons niet misgaan.”

Twee podia

De organisatie voorziet twee podia: een groot en een klein. En een indrukwekkend geestig en gevarieerd programma tussen 12 uur ’s middags en middernacht. Leiselenaar Ludo Leper kocht een nieuw draaiorgel en opent het programma. Om 12.30 uur treedt Frank Pinson himself op met zijn nieuwste groepje The Datsuns, goed voor instrumentale surf. Om 14 uur volgt Bart Verhelle & Co. Een goed geoliede entertainmentmachine die er op los improviseert, noemt Frank dit trio. “Je ligt sowieso krom van het lachen…” Om 15.30 uur begint Nederlander Buddy Jolly eraan, met zijn pruik, kostuum en mimiek de perfecte lookalike van Buddy Holly. Zijn optreden wordt gevolgd door nog een lookalike: Freddy Wally & z’n Waletten. Deze man is afkomstig uit… Ertvelde en imiteert wijlen Eddy Wally als geen ander.

Tour

Om 17.15 uur zoomt de organisatie even in op de aankomst van de Tour. Het muzikale programma gaat nadien voort met om 18 uur een optreden op het hoofdpodium van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Leisele, een half uur later gevolgd door Paul en John. Omstreeks 19.30 uur is Bonjour Eddy aan de beurt, vijf muzikanten uit de stal van Django Reinhardt. Papa Mojito, een dj uit Antwerpen die al op Dranouter stond, draait nadien nog drie uur plaatjes. “Hij mixt genres dat het bijna niet meer mooi is. Maar vergis je niet, het is heel mooi”, weet Frank Pinson, die nog meegeeft dat er om middernacht nog een spetterende afsluiter is voorzien.

De organisatie voorziet voorts een grote drankbar waar onder meer frisdrank, picon en wijn verkrijgbaar zijn. Eet- en drankbonnen kunnen betaald worden met zowel Bancontact, Payconiq als cash. Bierliefhebbers kunnen terecht aan de grote bus van Sint-Bernardus en er zullen enkele kleinere foodtrucks staan.

LeiselArtistiek op zondag 9 juli van 12 uur tot middernacht op het marktplein in Leisele. De toegang is gratis. Er is een fiets- en wagenparking vlakbij, ter hoogte van de Veurnestraat. Er is een tweede parking in de Houtemstraat. Info: leiselartistiek@gmail.com, gsm 0473 72 07 59 of Facebook.