Eerste ‘Klink & Klank’ in Ingelmunster viel in de smaak: “Dit event is voeding voor de geest”

Tijdens ‘Klink en Klank’ speelden voor de eerste keer de twee plaatselijke muziekverenigingen op het podium op het Marktplein Ingelmunster. De zon was van de partij, het publiek ook.

De cultuurraad van Ingelmunster zorgde met het nieuwe initiatief ‘Klink & Klank’ voor een all-in-pakket, want er was muziek, er was publiek, er was drank en ook de zon werd besteld. Na een korte verwelkoming door burgemeester Kurt Windels zei cultuurraad-voorzitter Davy Claerhout: “Korte of lange broek. We zijn Knokke niet, dus iedereen is hier welkom. Deze twee muziekkorpsen zijn voor de eerste keer verenigd op hetzelfde podium op het Marktplein. Muziek en cultuur zijn voeding voor de geest. Dit is muziek in zijn puurste vorm. Zonder versterking, maar met de kracht van het samenspel.”

Davy prees de verenigingen en alle medewerkers aan dit evenement. Daarna werd Dominique Santens in de kijker geplaatst, die de Cultuurtrofee won. Sinds oktober 1997 is Dominique voorzitter van het Blaasorkest Alpenroos. Als geschenk kreeg hij kunst van Hein Denturck, ook bekend van De Wilfrieds & Moaten. Davy herinnerde het gemeentebestuur ook nog eens aan de bouw van een nieuw cultuurhuis. “We zijn blij dat de zon schijnt. Cultureel Ingelmunster heeft nog altijd geen dak boven zijn hoofd. We hebben begrip voor de financiële situatie, maar we willen het gemeentebestuur daar toch nog even aan herinneren. En wat vandaag betreft, het gaat warm zijn. Drink voldoende, want vergeet niet: geen klank zonder drank!”

Sleutelen

De eerste uitgave van ‘Klink en Klank’ was succesvol, mede dankzij het mooie weer en de talrijke opkomst. Zeven plaatselijke verenigingen stelden zich voor aan de bevolking. Dat kon beter, maar dit initiatief krijgt zeker een vervolg en dus kan men daaraan sleutelen voor de uitgave van september 2024. Alvast proficiat aan de cultuurraad om met een nieuw concept uit te pakken.

davyenlies@pandora.be