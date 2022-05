Eerste klimaatfestival is slachtoffer van mooie weer

Het klimaatfestival in Wevelgem bracht het hele weekend tal van activiteiten en festiviteiten, lezingen en infosessies, kennismaking met nieuwe ideeën en animatie over en rond het klimaat.

Vrijdagavond stond in het teken van de ontharding van de Deken Jonckheerestraat. Eind dit jaar start dit project dat eind 2023 moet afgerond zijn. Een groene campus voor de jeugd, waar schoolgaan én vrije tijd naast elkaar bestaan in een natuurlijke omgeving, dat is het toekomstbeeld. Een podium dwarste de straat en vormde op die manier een gezellig cocon om op de muziek van Nona Problemo! een feestje te beginnen.

Bowke Samyn is jeugdraadvoorzitter en is enthousiast over het onthardingsproject, net als Eva en Marthe. “Voor alle jeugdbewegingen én de twee campussen wordt het zeker een meerwaarde. Ze zullen er kunnen spelen, maar ook de basisschool krijgt een extra leeromgeving. Een wandeling op zoek naar de planten en bomen werkt educatief. Ouders zullen hun kinderen veilig kunnen ophalen en voor de jeugdclub zal de straat niet meer telkens afgesloten moeten worden bij een initiatief.” Jonas heeft wel een vraag: “In Menen is het hele centrum recent een zone 30 geworden. Hoelang nog voor zoiets in Wevelgem kan?”

Weervrouw

Zaterdagavond stond in het teken van Jill Peeters. De VTM weervrouw bracht het verhaal van de klimaatveranderingen en wat er voor de deur staat. Vrij nieuw in het verhaal was het belang van de oceanen en hoeveel zuurstof er uit het water komt. “We kennen nog te weinig van wat er onder water gebeurt en mogen en moeten er veel meer respect voor hebben. Zoniet, dan komt het water eind deze eeuw tot in Poperinge of Diksmuide.”

Zondag bracht een vol programma, van kinderanimatie met afval – het getrommel klonk aanstekelijk – tot lezingen over ethisch beleggen. De relatief kleine opkomst had wellicht te lijden onder het zomerse weer en andere schoolfeesten, maar Eva Dekeyser van Alpro vond het initiatief zeker nuttig. De duurzaamheidsmanager bracht het waarom van hun keuze voor plantaardige voeding.

“Als iedereen af en toe eens de koemelk die we kennen, vervangt door soja, haver, kokos of amandelmelk, dan zijn we weer een stapje vooruit. De soja voor Alpro komt trouwens uit Europa en Canada. En we moeten niet ons hele voedingspatroon omdraaien. Met kleine stapjes kom je verder. Wij kunnen als bedrijf eigenlijk al heel goed uitrekenen wat de klimaatverandering ons zal kosten. Het zou wel interessant zijn, mochten we dat als gezin ook kunnen. Een soort budgetweegschaal om in de juiste richting verder te gaan.” (HV)