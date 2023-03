Eerste Highlight LIVE in Ieper strikt Gene Thomas, Mama’s Jasje en Michael Schack

Op vrijdag 1 september zal de allereerste Highlight LIVE plaatsvinden met optredens van Gene Thomas, Mama’s Jasje en Michael Schack. Een vierde artiest houdt de organisatie nog achter als verrassing. Op maandag 6 maart gaat de voorverkoop van start.

In het eerste weekend van september zal er in 2023 drie dagen lang ambiance zijn langs de Zuiderring. Highlight Festival pakt op vrijdag immers uit met een tweede festivaldag met live bands. Ook Kiwanis Ieper springt mee op de kar en gaat voor een tweede editie van Kidz Festival op zondag 3 september. “We beseften al langer dat het jammer was dat we die infrastructuur opbouwen voor maar één dag”, vertelt Lennert Vintevogel. “Het idee om iets extra’s te doen was er dus al een tijd, maar we wilden eerst een goeie basis leggen. Vorig jaar konden we al samenwerken met Kiwanis Ieper voor het Kidz Festival op zondag, maar volgend jaar introduceren we op vrijdag 1 september nu ook Highlight Festival Live.”

Ticket kost 40 euro

Met die extra festivaldag mikt het festival op een andere doelgroep. “We maken van de Babafesttent een multifunctioneel podium zodat we er live bands kunnen zetten”, vervolgt Lennert Vintevogel. “Van 18 uur tot middernacht zullen er optredens zijn. In een tweede tent zullen lokale dj’s voor extra sfeer zorgen. Een ticket zal 40 euro kosten. De ticketverkoop start op maandag 6 maart om 19 uur.”

Topper van formaat

Vrijdag maakte de organisatie alvast de eerste namen bekend voor die extra festivaldag, die Highlight LIVE zal heten. “Gene Thomas, Mama’s Jasje en Michael Schack zullen zorgen voor een onvergetelijke sfeer op vrijdag 1 september tijdens Highlight LIVE”, zegt Lennert, die eraan toevoegt dat de affiche nog niet compleet is daarmee. “Echter geven we één artiest nog niet prijs… Het is alvast een topper van formaat die we binnenkort zullen aankondigen. Dit mag je zeker en vast niet missen!”

Lepidoptera

Op de eerste namen voor Highlight Festival op zaterdag 2 september is het nog even wachten. Het thema en de slogan zijn wel al bekend: Magical Forest of Lepidoptera. “De lepidoptera is een blauwe vlindersoort. Die zal dus terug te vinden zijn in de inkleding en dan vooral bij de mainstage. We hebben opnieuw dezelfde vijf podia: Mainstage, Babafest, Garden of Techno, Papi Chulo en Clarebout Feesttent. Ook de vipformules waarbij men kon kiezen voor een golden vip met een menu van De Lissewal of een diamant vip met een sterrenmenu van Hostellerie Saint Nicolas blijven behouden”, besluit Lennert Vintevogel. (TOGH)