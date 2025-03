Eerste grote garageverkoop in Kanegem: “Hopen op grote opkomst door mooi weer”

Hou je van snuisteren tussen tweedehands spulletjes? Het kan op zaterdag 8 maart in Kanegem, waar voor het eerst een grote garageverkoop plaatsvindt. Op liefst zestien locaties in het dorp worden de garagepoorten opengezet tussen 10 en 17 uur.

“Het belooft mooi weer te worden en we hopen op een mooie opkomst voor deze eerste editie”, zegt initiatiefnemer Renoud Devriese. “Het idee ontstond toen mijn vrouw Ingeborg en ik besloten om de garage wat op te ruimen. In eerste instantie dachten we erover na om op een rommelmarkt te gaan staan, maar aangezien er ongetwijfeld nog mensen zijn met tweedehands spulletjes, besloten we het over een andere boeg te gooien. Terecht, want de respons was meteen groot. Alles samen kan je straks op zestien locaties terecht in het dorp en het aanbod varieert van meubels tot decoratie, kleding en speelgoed. En wie tussen het snuisteren door wil genieten van een hapje of drankje kan terecht bij de horecazaken van Kanegem. We hopen hier een mooie jaarlijkse traditie van te maken.”