Eerste fotografiebeurs van CoxyPics in cc CasinoKoksijde

Fotoclub CoxyPics pakt op zondag 10 april uit met zijn allereerste fotografiebeurs: CoxyKina in CasinoKoksijde. In aanwezigheid van enkele bijzonder opvallende verschijningen, die door de straten zullen paraderen.

“We vieren dit jaar ons vijfjarig jubileum, en dat is meteen een ideale gelegenheid”, zegt Walter Carels, voorzitter van CoxyPics. “Eigenlijk willen we van deze beurs een jaarlijks evenement maken. De interesse van de deelnemende partners is er alvast, en we zijn ook het gemeentebestuur dankbaar voor de steun. Bij verscheidene exposanten kunnen geïnteresseerden hun licht opsteken over alle grote merken.”

“De hele dag door zijn er negen lezingen, die gevarieerde fotografieaspecten belichten. De eerste, over dronefotografie, start om 10.30 uur. Verder vertellen getalenteerde fotografen over hun passie voor portret met daglicht en kunstlicht, (huis)dieren- en natuurfotografie, sportfotografie, lightshaping, fotograferen met continu ledlicht, werken met flitsers, hoe je van fotografie overstapt naar videografie… En, niet te vergeten: Foodtrucks Mama Thai en Zie-foet zorgen voor onze hongerige magen!”

Venetiaans

Blikvanger bij de expositie is de groep ‘Regards Vénitiens’, een gezelschap Venetiaanse costumés met meer dan tweehonderd leden uit België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Canada.

“Onze grote passie is Venetië en het carnaval”, zegt René Hupperts van de vereniging. “Al onze kostuums zijn unieke stukken, waaraan maanden is gewerkt. Wie er onder het masker zit, blijft een mysterie, want je mag niets van de huid zien en de ogen zijn gezwart. Deze beurs is een primeur voor Koksijde. We houden een paradetocht door de Koksijdse straten met een dertigtal costumés, maar op de beurs is er ook gelegenheid voor fotoshoots in een studiosetting!”

