Eerste Folkfeest van Stapwest nodigt uit voor muziek, dans en workshops: “Liefde voor Keltische muziek”

Zaterdag 1 februari wordt een dag boordevol folkmuziek, dans en plezier op het allereerste FOLKfeest van StAPwest in het gloednieuwe atrium.

“Omdat ik van jongs af aan naast de dwarsfluit ook enorme interesse had voor etnische fluiten begon ik later als professionele fluitiste deze instrumenten te integreren in mijn kamermuziekconcerten. Destijds maakte ik met harpiste en vriendin Valérie Rijckmans een muzikale reis naar Ierland en programmeerden we op ons kamermuziekprogramma een Ierse suite op Keltische harp, schootharp, Ierse dwarsfluit en tinwhistle. Dit viel altijd enorm in de smaak bij het publiek”, aldus StAPwest-docente Ilse Vromans.

Interactief musiceren

“We zetten onze Ierse suite ook op onze cd Verborgen Tuin (2009). Ook in mijn andere kamermuziekensembles kreeg de Ierse muziek een vaste plaats: vandaag in de groep Ishtar, in duo met Michel Vangheluwe, maar ook tijdens orgelconcerten met David Van Bouwel. De sound van de Ierse fluit gaat recht naar het hart. Uiteraard kwamen deze Ierse instrumenten ook af en toe aan bod in mijn fluitlessen aan de academie. Ik kocht tinwhistles voor mijn leerlingen en gewoon voor het plezier speelden we af en toe een deuntje in de fluitles.”

In september 2019 startten de eerste folklessen op de tinwhistle. “Vanaf dan konden we wekelijks de Keltische muziek ontdekken, aanleren en uitvoeren”, vertelt Ilse. “We bouwden dat eerste jaar al een mooi repertoire op. Thuis maakten we opnames, speelden de tunes in. Michel (Vangheluwe, red.) maakte de arrangementen, speelde gitaar en bas, zette er percussie bij en zo had ik in mijn lessen een hele ‘band’ om de leerlingen te begeleiden. In het coronavoorjaar van 2020 speelden we wekelijks voor de open ramen op de eerste verdieping van ons ‘oude’ gebouw vrolijke tunes voor ouders en voorbijgangers. Sinds dit schooljaar begeleidt collega en gitaarleerkracht Noam Kanter elke week de folkles, live op gitaar. We kunnen nu interactief musiceren. De leerlingen uitten hun wens om naast tinwhistle ook Ierse dwarsfluit en de low whistle te bespelen: de sound van deze instrumenten is magisch. Zo groeit het repertoire en het instrumentarium van onze folkklas. Onze Ierse dwarsfluiten zijn allemaal van de Brugse bouwer Geert Lejeune. De leerlingen zijn erg betrokken en geven leuke suggesties: ze komen met stukjes, ideetjes, zelfs arrangementen én danspasjes. De liefde voor de Keltische muziek is voelbaar.”

Workshops

Eind vorig schooljaar rijpte bij Ilse het idee voor een Folkfeest in StAPwest. “Oud-leerling StAPwest en grandioze gitarist Florian Deschepper was enthousiast om workshops te geven op de folkdag, samen met zijn muziekpartner Anouk Sanczuk op viool. Oud-collega gitaar Ria Govaert zal de dansinitiatie leiden. De Veurnse groep Paddy’s Choice komt ons ook vervoegen.”

Het FOLKfeest wordt ondersteund door directeur Pieter Tieghem, de stad Veurne, StAPwest Veurne en Vriendenkring Legato.

Afspraak op 1 februari in het Atrium op het Suikerplein in Veurne. Vanaf 9.30 uur starten de workshops van Florian en Anouk, om 13.15 uur is er een initiatie folkdans, en om 14.30 uur is er een afsluitend concert.

Gratis deelname, maar inschrijven is verplicht en kan tot 26 januari via www.stapwest.be.