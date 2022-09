Eerste editie van Wielsbeke Loopt, nieuw initiatief tijdens hondenzwemming in oktober

De Sint-Baafs-Vijvenaren kijken al uit naar het tweede weekend van oktober. Dan vindt de jaarlijkse hondenzwemming plaats. Nieuw dit jaar is een loopevenement op zaterdag 8 oktober. “We houden het event laagdrempelig en lokaal: ideaal voor de recreatieve loper”, klinkt het.

Vincent Herman is al jaren lid van de Sint-Bavovrienden, het organiserend comité van de hondenzwemming. Daarnaast is hij ook een fervent loper.

“Voor corona gingen we vaak lopen met een grote groep, maar door de pandemie is die wat uitgedund. We sloten ons daarom aan bij Joggingclub Waregem”, vertelt hij. Nu bundelen die twee verenigingen de krachten en organiseren ze een loopevenement tijdens het kermisweekend van de hondenzwemming.

Geen prijzengeld

“Tijdens dat weekend werd vroeger doorgaans ook een sportieve activiteit georganiseerd. Dat was normaal een wielerwedstrijd. Nu pikken we die sportieve draad opnieuw op met Wielsbeke Loopt. We riepen de hulp in van Joggingclub Waregem omdat het bestuur ervaring heeft met het organiseren van zo’n loopevent”, legt Vincent uit. De joggingclub steekt graag de Leie over naar Sint-Baafs-Vijve. De vereniging telt 115 leden en daar zitten ook heel wat Wielsbekenaren tussen.

“We kiezen voor een echte recreatieve loop, zonder rangschikking”

“We kiezen voor een echte recreatieve loop, net zoals de Sint-Bernardusloop in Waregem. We koppelen er geen prijzengeld of tijdsopname aan vast. Er is wel een klok aan de aankomst, maar we maken geen rangschikking. Iedereen die deelneemt, krijgt een verrassing en voor de eerste drie mannen en vrouwen is er een extraatje”, geeft Patrick Amez van Joggingclub Waregem aan.

Muziek langs parcours

Het competitieve primeert dus niet. “Ook Wielsbeke Loopt moet een volksfeest worden, net als de hondenzwemming. “We bieden een parcours van 5 of 10 kilometer aan door de straten van deelgemeente Sint-Baafs-Vijve. We zullen de inwoners vragen om langs het parcours muziek te laten afspelen en een feestje te bouwen. Na het lopen, draait dj Michiel Cnudde nog in de tent op het Sint-Bavoplein. Het volksfeest mag dus die avond al losbarsten in Sint-Baafs-Vijve, waar ook de start en aankomst liggen. En dan moet het hoogtepunt, de hondenzwemming op zondag, nog volgen”, blikt Vincent nog vooruit.