Eerste editie van waterspektakel Eau Revoir gaat door in Kortrijk

In 2023 zet Toerisme Leiestreek volop in op waterbeleving in de regio. Er worden doorheen het jaar elf unieke events georganiseerd aan en op het water onder de noemer WaterSferen. De première van het nieuwe eventconcept ‘Eau Revoir’ gaat in primeur door op 6 oktober aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk.

Met WaterSferen lanceerde Toerisme Leiestreek deze zomer drie unieke evenementenconcepten om extra waterbeleving in de regio te creëren. In juni en juli liet Plat’eau in verschillende gemeenten een waternimf neerstrijken langs het water. Tijdens de zomermaanden liet het waterevent Dobbero mensen gezellig op het water dobberen in een tank voor twee, vier of zes personen. Het najaar sluit Toerisme Leiestreek af met het spektakel Eau Revoir.

“Eau Revoir is een bijzonder en creatief lichtspektakel. Je nestelt je aan de oevers van het water en kijkt naar een voorstelling van prachtige, kleurrijke figuren en kunstzinnige lichtprojecties die op een fontein op het water dansen. De ideale manier om de winter op te fleuren”, zegt Claude Croes, voorzitter van vzw Toerisme Leiestreek.

De eerste editie van Eau Revoir gaat door in Kortrijk op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober, telkens tussen 20 en 22.45 uur. De voorstelling duurt 15 minuten en wordt op het uur en halfuur herhaald. De laatste voorstelling start om 22.30 uur. “Geen mooiere plaats om de première van Eau Revoir te laten doorgaan dan op onze verlaagde Leieboorden. Evenementen op deze fantastische locatie lokken altijd een massa volk en dat zal tussen 6 en 8 oktober niet anders zijn. Volgend jaar krijgt de waterbeleving in Kortrijk trouwens nog een boost als ook de Leieboorden aan de andere kant van de Leiebrug verlaagd zijn, onder meer met een tuin van 1.000 m² pal aan het water”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

De andere drie edities gaan door in Deinze (13, 14 en 15 oktober), in Roeselare (3, 4 en 5 november) en in Machelen-aan-de-Leie (15, 16 en 17 december).