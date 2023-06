Eerste editie van Rock Gaston op zaterdag 24 juni: “De opvolger van Rock Zulte”

Op zaterdag 24 juni heeft de eerste editie plaats van Rock Gaston, de geestelijke opvolger van het vroegere Rock Zulte. Roel Berlaen, Dardo Lippens en Bert Naessens lagen twintig jaar geleden aan de basis van Rock Zulte en vonden de tijd rijp om het kermisweekend in Zulte opnieuw een muzikaal luik te geven. “We willen vooral kleine, opkomende artiesten terug een podium geven”, zegt organisator Roel Berlaen.

“In 2003 organiseerden Bert, Dardo en ikzelf mee de eerste editie van Rock Zulte”, zegt organisator Roel Berlaen. “Rock Zulte ontstond omdat we toen met z’n allen het gevoel hadden dat er veel goeie, Zultse bands waren, maar dat die in Zulte geen podium kregen. De eerste edities vonden plaats op de koer van kinderopvang Pluto en in elke band zat een Zultenaar. Rock Zulte was een echt familiefestival, de bands speelden gratis en alle opbrengst ging naar een goed doel. In 2015 was de laatste editie, intussen op het veldje achter de bibliotheek.”

Sindsdien bleef het stil rond Rock Zulte. “Maar zonder ook maar een naam te lossen of tegen iemand het idee van ons nieuwe festival uit de doeken gedaan te hebben, kreeg ik intussen al her en der de vraag of het klopt dat Rock Zulte terug is”, zegt Bert Naessens. “Het idee om opnieuw optredens te organiseren rond het kermisweekend was altijd wel blijven hangen.”

De datum was dus snel gekozen. Ook wat de naam Rock Gaston betreft waren Roel, Bert en Dardo het vlug eens dat het festival vernoemd moest worden naar een bekende Zultenaar. Al waren er heel wat opties.

Plezante brainstorm

“Dat was een plezante brainstorm, ik denk dat we voor elke letter van het alfabet wel een bekende Zultenaar konden bedenken. Uiteindelijk lag Gaston het meest voor de hand, het vindt ook plaats vlak aan het Gaston Martensplein.”

Rock Gaston bouwt dan wel verder op de traditie van Rock Zulte, de insteek en het concept zijn toch anders. “Zeker na corona zijn de kansen voor kleinere artiesten om live te spelen er niet talrijker op geworden”, zegt Dardo Lippens. “We willen lokale bands en opkomend Belgisch talent een podium bieden omdat ze dat opstapje verdienen.”

Concreet bevat de affiche Roel Berlaens eigen instrumentale post-metalband Turpentine Valley, de Waregemse punkrockers van Practical Joke, het indie-pop/rock project Bwana van Oostendse singer-songwriter Friedel Dufait en de rechttoe rechtaan rockband Lumbering Giants met Zultenaar Rik Vanaelst op de bas.

Laagdrempelig

“De bands zijn een bijzondere mix van stijlen, maar intussen hebben we hen allemaal eens live aan het werk gezien en het past toch allemaal samen”, gaat Roel Berlaen verder.

“De toegangsprijs voor deze vier bands is 10 euro, zowel in voorverkoop als aan de deur, waar vind je dat nog? Rock Gaston is niet meer gekoppeld aan goed doel zoals Rock Zulte, maar we willen het vooral erg laagdrempelig houden. In het beste geval houden we een klein potje over zodat we in de toekomst eens een grotere naam kunnen vragen.” (JF)