Eerste editie van Farmville is schot in de roos voor Landelijke Gilde Moorsele

Het stoppelveld van landbouwer Nico Vancraeynest in de Ieperstraat in Moorsele blijkt de juiste locatie. Oprijden met de auto is geen probleem, parking genoeg. Velen zijn met de fiets gekomen. Een hoge centrale tent trekt de aandacht, tot je even verder het strokasteel ziet verschijnen: een indrukwekkende constructie geheel opgebouwd uit strobalen.

Stefaan Maes is voorzitter van de landelijke gilde van Moorsele. “We zijn een vereniging van landbouwers en organiseren een tiental activiteiten per jaar: een bbq, bowlen, momenten om de leden samen te brengen.”

Speelplezier

“Met de Smoefeltocht richten we ons op het brede publiek. Deze fietstocht met lekkere hapjes bij verschillende landbouwers is al een beetje een klassieker. Met ons bestuur wilden nog eens iets groters doen. Een eerste idee was om de Plaats te gebruiken, maar daar alles volgooien met stro zou te veel opkuiswerk betekenen. Zo kwamen we uit op deze locatie.”

“Tom Pauwelyn bedacht het concept en met ons sterk bestuur gingen we vrijdagnamiddag aan de slag. Een mooi filmpje, met een drone gemaakt, zorgde voor promotie op Facebook en zo kwamen de eersten al een stuk vroeger dan 11 uur aan. We hebben ook nog op het laatst beslist om de zwembaden dichter bij het kasteel te leggen. Het zorgt voor veel speelplezier bij de jeugd.”

Weinig opvolgers

Kinderen rennen af en aan naar de glijbanen in het water of op het strokasteel. Handenvol stro worden links en rechts rond gegooid, worden bergen en dan weer platgewalst. Ouders en grootouders drinken een glas. De sfeer is zomers.

“We hebben natuurlijk geluk met het weer. Onze sector krijgt het soms hard te verduren, de tractoren, soms wat geuroverlast. Er zijn weinig opvolgers voor de huidige generatie. Met dit soort activiteit willen we de landbouw positief presenteren. En het doet deugd dat verschillende mensen ons proficiat komen wensen. Er zijn al plannen voor binnen twee jaar, maar we genieten nog van vandaag met onze ploeg van een twintigtal medewerkers. We schatten dat er toch 500 bezoekers zijn gepasseerd.” De eerste editie van Farmville kan de start zijn van een mooi verhaal. (HV)