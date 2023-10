Eerste editie van bierfestival ‘Atelier Fermenté’ in Kortrijk: “We kiezen bewust voor kleine, jonge, startende microbrouwerijen uit West-Vlaanderen”

Zaterdag 2 december strijken vijf West-Vlaamse microbrouwerijen neer in Atelier Nooitgedacht in de Hendrik Consciencestraat. Een nieuwe creatieve plek in Kortrijk van Ruben Wensink (33). In samenwerking met Arn Simoens (38) van de Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist plannen ze een dag vol bier, tapasplankjes, een gastspreker en een muziekgroep tot in de late uurtjes.

Bierfestival met mooie omkadering

“Met ‘Atelier Fermenté’ brengen we onze eerste eigen versie van een bierfestival. Alles met een mooie omkadering dankzij een gastspreker over de Kortrijkse biergeschiedenis, ‘s avonds een goede muziekgroep tussen de brouwerijstanden en continu verzorgde hapjes”, vertelt Arn. “Janko Jatidjan van Le Seitanist, een Kortrijkse seitanproducent, zal één van de hapjes voorzien. Zo krijgt ook hij als jonge starter wat welverdiende aandacht tijdens ons event”, vertelt Ruben.

“Atelier Nooitgedacht ligt op een steenworp van het station en kan dus gemakkelijk bereikt worden voor het bierfestival. Wie met de auto komt, kan nu ook ondergronds parkeren aan het station”, zegt Ruben. “Maar de fiets blijft natuurlijk nog steeds het beste vervoermiddel tijdens zo’n type evenement (lacht)”.

Startende microbrouwerijen uit West-Vlaanderen

“We broedden al even op het idee van een klein bierfestival in Kortrijk en toen Ruben zelf met het voorstel kwam om zijn originele locatie te gebruiken, viel alles samen. We kiezen bewust voor kleine, jonge, startende microbrouwerijen uit West-Vlaanderen. Zo zal iedereen de kans krijgen om naast onze Ruimtegistbieren ook bieren te proeven van BramBrass uit Heestert, Verduyn Bier uit Marke, Skollmann uit Sijsele en Castalia Craft Beers uit Zonnebeke. Allemaal biervrienden”, zegt Arn.

“Op deze eerste editie focussen we uiteraard op bier. Die zullen op fles en vat aangeboden worden alsook enkele gelimiteerde barrel aged bieren. Voor een eventueel volgende editie willen we het graag opentrekken naar alle vormen van fermentaties, maar laten we klein en fijn beginnen”, besluit Arn.