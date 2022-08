Eerste editie van Bare Feet op Site Vlieghe op zaterdag 20 augustus: “Topaffiche met ronkende namen”

Ondernemen, dat is lef hebben. In het geval van Kenneth Deryckere (37) kunnen we met gemak spreken van een overdosis lef. De Kortrijkse ondernemer bokste een eerste festival in elkaar, een festival dat plaatsvindt op de dag van Kamping Kitsch. “We willen een alternatief bieden voor mensen, dus van concurrentie is er niet echt sprake”, lacht hij.

20 augustus, het is een dag die in zowat 25.000 agenda’s met een dikke stift werd aangeduid. Kortrijk zal 12 uur lang de meest kleurrijke stad van het land zijn, wanneer Kamping Kitsch er opnieuw de deuren opent. Het is een dag waar ook de horeca naar uitkijkt en de planning op afstemt, want het sociale leven in Kortrijk komt net niet tot een stilstand.

20 augustus is ook de dag dat Bare Feet voor het eerst wordt georganiseerd. Een festival waar elektronische muziek de norm is en die ook Kortrijk als thuisbasis heeft. De man achter het gloednieuwe festival is Kenneth, die heel wat mensen ook kennen als zijnde de sterkhouder van schaatsbaan De Piste.

“Ik speelde al langer met het idee om zoiets te gaan organiseren, maar er kwam altijd wel iets tussen”, klinkt het bij de immer gemotiveerde horecabaas. “We konden geen goede dj’s strikken, het was corona of er was gewoon geen geld om het te doen. Ik denk dat het een verhaal is dat heel wat van mijn collega’s ook wel kennen. Na de afgelopen twee helse jaren waren heel wat kassa’s en spaarpotten leeg. Om dan iets halfbakken op poten te gaan zetten? Neen, ik koos er voor om het idee terug in de koelkast te stoppen tot er betere tijden zich aanboden.”

Ander soort feest

Erg recent brak zo een betere tijd aan, een moment waarop er plots weer budget ter beschikking kwam. “We hebben in het verleden erg zwaar geïnvesteerd in onze zonnepanelen op het dak van de schaatsbaan”, gaat Kenneth verder. “Korte tijd terug kreeg ik plots een brief in de bus met de melding dat ik, dankzij die zonnepanelen, plots een flinke som geld terug kreeg van de elektriciteitsleverancier. Ik zag het als een duidelijk teken dat het moment van organiseren was aangebroken.”

Ja, op de dag van Kamping Kitsch dus, al zie ik dat niet echt als een hindernis

Kenneth opende zonder aarzelen zijn adresboekje en ging aan het bellen. “Ik ben al langer een liefhebber van elektronische muziek en was in het verleden veel op festivals te vinden”, lacht hij. “Op die manier leer je veel mensen kennen en raakte ik bevriend met topdj’s die toen nog hun eerste stapjes zetten. Vandaag de dag reizen ze de wereld rond, maar ik kan ze nog gewoon bellen. Nico Morano is zo een voorbeeld en die wilde ik absoluut hier krijgen. De man speelde nog de boel plat op Tomorrowland, wat meteen duidelijk maakt dat hij van wereldniveau is. Hij stemde meteen toe, maar de enige datum die hij nog beschikbaar had, was de 20ste augustus. Ja, de dag van Kamping Kitsch dus, al zie ik dat niet echt als een hindernis. Hoewel het een megafestival is, zijn er nog steeds mensen die ook liever naar een ander soort feest trekken en die willen wij natuurlijk in Kortrijk krijgen.”

De plaats waar de luidsprekers de mensen aan het feesten zal krijgen, is Site Vlieghe. “Het is niet alleen de plaats waar de schaatsbaan is gelegen, er is ook meer dan voldoende ruimte om alles veilig en comfortabel te organiseren”, pikt Kenneth in. “Het contact met de eigenaars loopt vlot en ook met de stad is alles in kannen en kruiken. Een groot deel van de parking zal tot outdoor festivalterrein worden omgetoverd en we hopen toch een 300-tal mensen naar hier te kunnen lokken. We hebben er een goed oog in want je kan niet om het feit heen dat onze affiche ijzersterk is. Nico Morano, Kapibari of een Maxi Meraki? Het zijn stuk voor stuk ronkende namen die een waanzinnige carrière hebben weten uit te bouwen. We hebben ook heel wat aandacht geschonken aan het visuele aspect. Onze affiches, filmpjes of foto’s op sociale media werden allen voorzien van een eigen identiteit wat meteen de sfeer duidelijk maakt.”

Persoonlijke link

Over de naam van het nieuwe festival moest Kenneth ook niet lang nadenken. “En die heeft zelfs een erg persoonlijke link”, lacht hij. “Feesten of een festival bezoeken is iets wat je moet doen om te genieten en vooral te ontspannen. Dresscodes, chique kledij of andere regels zorgen vaak voor onnodige kopzorgen. Meer dan eens stond ik ergens te dansen op mijn blote voeten, gewoon omdat ik het leuk vond. Bare feet dus, want als de mensen hier met een trainingsbroek, chique kostuum of gewoon op blote voeten willen komen, dan mag en kan dat. Vergelijk het allemaal een beetje met de underground raves van vroeger, daar heerste ook het idee dat er helemaal geen regels of verplichtingen waren. Bare Feet wordt dus zoiets, al doen wij het wel volledig legaal.” Bare Feet opent de deuren op 20 augustus om 14 uur. “En dan blijven we feesten tot 1 uur ‘s nachts. Wie dus van de kamping komt, kan hier probleemloos nog een uurtje komen nafeesten. We hebben de prijzen ook bewust erg democratisch gehouden, zelfs met dergelijke affiche. Wie op voorhand zijn kaartje koopt, betaalt slechts 15 euro. Kort voor het festival trekken we de prijs dan op naar 20 euro en aan de deur zelf wordt het 25 euro.” Bare Feet wordt, hopelijk, de eerste editie van een festival dat navolging kan krijgen. Toch blijven schaatsers nog steeds welkom in Kortrijk. “Vanaf midden september komt het ijs terug in De Piste”, sluit Kenneth lachend af. “Er zal dus weer volop geschaatst, gevallen en hockey gespeeld kunnen worden.”

Info, meer details over de line-up of tickets via de Facebookpagina Bare Feet Outdoor.