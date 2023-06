Eerste editie Truckfestival van de Westhoek in Koekelare onder de noemer ‘Luchtjesshow @ Loods 13’ om Hovaeremolen te restaureren

Op het gehucht De Hovaeremolen staat de ooievaartmolen, ook wel Neckers molen genaamd. Het is een stenen koren- en windmolen type bergmolen uit het jaar 1921 en is sinds 1988 eigendom van acht inwoners die daartoe samen de vzw Hovaeremolen hebben opgericht. Zij kochten het monument destijds van het gemeentebestuur- die het in 1968 had aangekocht – voor een symbolisch bedrag. Sindsdien staat de vzw in voor het onderhoud van de molen. Op vandaag dringt een grotere restauratie zich op en om dit te kunnen realiseren zijn er centen nodig en organiseert de vzw Hovaeremolen de eerste editie van het Truckfestival van de Westhoek: ‘Luchtjesshow @ Loods 13’, waarvoor de organisatoren hopen dat er zich 300 vrachtwagens inschrijven. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om de ooievaartmolen te restaureren.

En zo wordt Koekelare dus een nieuw evenement rijker, dat plaatsvindt op zaterdag 30 september op het bedrijfsterrein van Bouwmaterialen Willaert. “We mikken op 250 tot 300 trekkers”, aldus Frederik Willaert. “Vanaf 16 uur kan het brede publiek wandelen tussen al die mooi verlichte trucks. Daar kunnen kinderen en volwassenen hun dromen de vrije loop laten en er prachtige kiekjes nemen. Daarnaast plannen we ook een truckersmarkt waar je alle toebehoren voor vrachtwagenbestuurders op de kop kunt tikken. En we hebben ook aan animatie gedacht voor groot en klein. Tot slot is er om 23 uur een heuse afterparty met Vlaanderens bekendste partygroep ‘Swoop’ en lokaal DJ talent Jellousy.”

Praktisch

Voor de bezoekers is het evenement volledig gratis. Deelnemende truckers moeten zich verplicht inschrijven via de website http://www.luchtjesshow.be/. Er zijn verschillende formules met of zonder ontbijt. Opleggers zijn niet toegelaten. Meer informatie is te bekomen bij bezieler Frederik Willaert via frederik.willaert@telenet.be of 0476 22 28 79. (EVH)