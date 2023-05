Eerste editie Multi City in Oostende meteen een groot succes: “Hopelijk kunnen we dit volgend jaar herhalen”

De eerste editie van het multicultureel minifestival Multi City op het Mariakerkeplein in Oostende werd twee dagen, van ’s morgens tot ’s avonds laat, bezocht door een massaal en divers publiek. Jong en oud kwam aan zijn trekken dankzij het ruime programma met concerten, workshops, kinderanimatie en wereldkeuken.

Eerste editie Multi City een groot succes

Culinair en muzikaal festijn

Voor de kinderen was er een spectaculaire klimmuur, een vertelcaravan, een springkasteel, een zeeheks met griezelige verhalen en tal van standen voor creatieve, sportieve, muzikale en kunstzinnige workshops.

Op zaterdag dansten de bezoekers op Afrikaanse ritmes en ’s avonds liep het plein barstensvol voor het daverende optreden van de Oostendse ‘big band’ Mystère. Hun ‘Skaribian Pfunk-muziek zette het plein in lichterlaaie. Mystère treedt straks ook op in de Long Street Happening én op het Paulusplein.

Op zondag werd de show gestolen door het meerstemmig koor ‘Gaudia Canticorum’ uit Mariakerke, dj’s Morocho Loco en de Indische rock/pop van Bwana.

Jaarlijks

Organisator David Vander Maele hoopt van Multi City een jaarlijks festival te maken. “Ik verbleef jaren in het buitenland en na de coronacrisis voelde ik me gemotiveerd om mij in te zetten voor het lot van kansarme kinderen. Oostende is een multiculturele stad en het grote doel van Multi City is het samenbrengen van culturen via muziek, kunst, creativiteit, eten en drinken. Ons minifestival heeft zijn doel niet gemist. Honderden mensen, tientallen culturen, jong en oud, hebben elkaar ontmoet op het Mariakerkeplein. De sfeer was op beide dagen fantastisch, een enorm succes dat we hopelijk ook volgend jaar kunnen herhalen.”

“De opbrengt van Multi City gaat naar het goede doel: vzw De Katrol, vzw Arkade en het Tibetaans Cultureel Centrum Belgium. We willen ook mee investeren in speelpleintoestellen voor kinderen met een beperking.” (FRO)