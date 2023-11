Eerste editie Molenlandzoektocht groot succes

De eerste editie van de Molenlandzoektocht werd een succes met 169 antwoordbladen voor de A-zoektocht (zonder strikvragen) en 130 voor de B-zoektocht, op een totaal van 342 verstrekte formulieren. Hilde Snauwaert kreeg als eerste een prijs aangeboden. Ze had de schattingsvraag – wat was de waarde van een met munten gevulde fles? – het best beantwoord en schatte slechts 54 cent minder dan het antwoord: 186,54 euro. In de A-zoektocht reden 68 deelnemers een foutloos parcours. De schiftingsvragen beslisten wie de winnaar werd, namelijk Hans Knockaert uit Jabbeke. Ingrid Mauws werd eerste Tieltenaar. In de B-zoektocht bleven 10 deelnemers foutloos. Manuela Assez uit Langemark-Poolkapelle won. Eerste Tieltenaar werd Gerlinde Vandenbosch. (WME)