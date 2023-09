Eerste editie Ladies Night bij de Dorpsvrienden

De Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden bereidt zich opnieuw voor op twee weekends boordevol activiteiten. Voor het eerst pakt de vereniging op 16 september uit met een Ladies Night in ‘Grease’-thema. Een weekend later staan de traditionele activiteiten van de Rozenfeesten gepland met onder meer de avondmarkt én optocht van de reuzen.

Een aantal dames uit de vereniging vormt sinds begin 2023 een werkgroep om de Ladies Night voor te bereiden.

“We bezochten af en toe ‘Ladies at the Movies’ en lieten ons daardoor inspireren”, vertelt Nathalie D’Haeninck. “Die filmavonden bestaan niet meer en wij willen dat vrouwenevent nieuw leven inblazen”, vertelt ze.

In de foyer van oc De Kleine Beer staan verschillende standhouders met een uiteenlopend arsenaal aan producten. “Van tapas tot cocktails en allerlei andere producten, meteen boden heel veel bedrijfjes zich aan om aan ons event mee te werken”, gaat D’Haeninck verder.

Grease

De werkgroep hoopt minstens 100 ladies te verwelkomen. Voor de gelegenheid wordt het evenement in ‘Grease’-thema georganiseerd. Na een aperitief wordt om 20 uur de film Grease vertoond. Daarnaast wordt ook een resem prijzen verloot onder de aanwezigen. Kaartjes kosten 12 euro en zijn te koop bij Harlekijn in de Hoornstraat in Beernem.

Eerder op de dag organiseert de vereniging ook een filmnamiddag voor kinderen en wordt een mini rozenkoning- en rozenkoningin verkozen. Zondag 17 september organiseren de Dorpsvrienden een sneukeltocht met start aan het Patershof in de Kasteeldreef. Vrijdag 22 september is er de traditionele avondmarkt met allerhande standen van verenigingen en een reuzenoptocht. “Daarbij maken onze eigen reuzen hun opwachting, net als die van Blankenberge.”

“We organiseren ook een Tuning Night aan de Vaart-Noord en er zijn acts en voorstellingen. Bovendien is er opnieuw een trappistenbar, dit keer met Gouden Carolus.”

Op zaterdag is er een culturele voorstelling met Lukas Lelie in het Cultuur Centrum. Die dag is er in zaal de Boest een boogschieting op liggende wip. Zondag 24 september organiseert de lokale atletiekvereniging de traditionele Berenloop. Een weekend later worden alle festiviteiten afgesloten met de jaarmis van overleden parochianen op 1 oktober.