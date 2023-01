Eerste editie ‘Fock de blok’ na de examenstress

Het zijn zware weken voor de studenten. Tijdens de blok waren feestjes uit den boze, en in de examenweken is uitgaan al helemaal geen goed idee. Daarom organiseren vier jongedames ‘Fock de blok’, met de bedoeling de studerende jongeren te steunen.

Saar Laridon (22), haar zus Sien (20), Victoria Lannoo (22) en Michelle Decock (22) geven op vrijdag 27 januari een ‘Fock de blok’-party. Voor hen geen examens, alle vier werken ze, maar dat neemt niet weg dat ze de ‘blokkers’ een mooie avond gunnen. “Met het einde van de examens willen we de studenten steunen en ze een mooie party geven. Na het harde zwoegen de examenstress afdansen en er samen een onvergetelijke avond van maken. Het is lang geleden dat er een activiteit was in het JOC en hiermee brengen we weer leven in de jeugdwerking.”

Samen in de scouts

De vier jongedames zitten allemaal in de scouts. “Victoria en ik hebben al meerdere feestjes gegeven in het JOC toen het nog jeugdhuis De Keirse was. Ook met de scouts organiseren we evenementen samen. Het is de bedoeling met de opbrengst samen een weekendje weg te gaan, met nog enkele vriendinnen erbij. Die dan wel zelf hun weekend betalen”, lacht Michelle Decock.

“Er komen twee dj’s. Dj Pablo kennen we van fuiven met de scouts, en dj Sletteploatn met Lichterveldenaren, Tim Vansteelandt en Ruben Van Doesselaere. We lanceren binnenkort een actie op Facebook voor een gratis cocktail, maar we zijn momenteel aan het brainstormen hoe we het precies zullen aanpakken. Binnenkort volgt meer informatie op ons Facebookevenement.”

De ‘Fock de blok’-party vindt plaats in JOC De Lichting op vrijdag 27 januari vanaf 20 uur, inkom gratis. “Er is muziek tot 2 uur ’s nachts en om 3 uur sluiten we volledig af. Daarna mogen we het feestje verderzetten bij Sander in café De Piraat. Het is de eerste editie, als alles goed verloopt, organiseren we het volgend jaar opnieuw.” (JW)