Eerste dag van W-Fest in Oostende is voltreffer voor alle New wave-fans

Zwarte outfits alomtegenwoordig woensdag op de eerste festivaldag van W-Fest op het Klein Strand in Oostende. Fans van New wave konden onder meer genieten van Bauhaus en Anne Clark.

W-Fest strijkt voor de tweede keer neer in Oostende. Na de corona-editie van vorig jaar kunnen de festivalgangers nu vrijuit gaan. “De ‘W’ staat voor ‘(New) Wave’ en krijgt er door de aanwezigheid van de zee nog een leuke connotatie bij”, schetst organisator Erik De Ridder. Door de opstelling van het podium krijgen de artiesten en de genodigden in de VIP-loge ook een uniek uitzicht cadeau. Een muziekfeest dat plaatsvindt op het strand, zorgt natuurlijk voor een aparte sfeer.

Mooie line-up

We treffen Ludwig Soentjens (66) en zijn vrouw Chris Vanspringel (61). Ze verblijven speciaal een week in Oostende om het volledige festival mee te pikken. Ludwig heeft vroeger nog met zijn band ‘French Painter Death’ in het voorprogramma gespeeld van de Britse Anne Clark – die trouwens al een poos in Sint-Niklaas woont. Hij is een echte Bowie-freak, maar houdt ook van Joy Division, Echo & the Bunnymen,… liefst zo deprimerend mogelijk. Ze waren ook terug te vinden op Sinners Day waar ook jonge opkomende New wave-groepen kansen krijgen. “W-Fest slaagt er echter in om grote namen uit de jaren 80 en 90 terug te laten optreden. De line-up van dit jaar is echt top!”

Stevige afsluiter

Jan Leybaert (59) en Frederick Debusschere (48) komen voor de eerste keer naar W-Fest. Ze vertoeven regelmatig in Oostende, zo ook voor het concert van Rammstein. Ze vinden het vooral leuk om de groepen uit hun jonge jaren opnieuw aan het werk te zien. “Waar is de tijd dat we naar De Panne trokken naar het Seaside festival met groepen als Simple Minds en de Schotse band Big Country. Deze laatste zagen we trouwens vandaag ook bezig. Nog steeds even goed als vroeger! Ze brachten ook een schare Schotse fans mee, gemakkelijk te herkennen aan hun kilt.”

Het publiek was dus enthousiast over deze eerste festivaldag. Het weer zat mee, de sfeer was goed en Bauhaus zorgde met de charismatische frontman Peter Murphy voor een stevige afsluiter. (CWO)