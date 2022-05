Eerste coronavrije editie van Boulevard Solar

Het zomerprogramma Boulevard Solar is aan zijn derde editie toe. Van 3 juni tot 11 september trekken de stadsdiensten, CC De Steiger en hun partners weer volop de kaart van vakantieplezier in eigen stad.

De voorbije twee jaar stond de zomervakantie noodgedwongen synoniem voor een ‘staycation’. Alleen creativiteit kon de zomer in eigen stad redden. Dat gebeurde met een alternatief en coronaveilig, maar vooral een erg gewaardeerd zomerprogramma.

Nu corona weer ver weg lijkt, beslisten de stad en CC De Steiger om een vervolg te breien aan het fel gesmaakte Boulevard Solar-concept. Het belangrijkste succesingrediënt blijft behouden: een zomer lang ongedwongen cultuur beleven, ontspannen, bewegen en op ontdekking gaan in eigen stad. Maar dit keer zonder coronaregeltjes én met een veel ruimer aanbod.

De zomer van Boulevard Solar start op vrijdag 3 juni met de eerste van een nieuwe reeks CC Zomerkaffees met onder andere de tributeband AC in DC, Berlaen en Roland Van Campenhout. Het Schippersweekend geniet de eer om op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september Boulevard Solar af te sluiten.

Met dit laatste evenement zijn we meteen aanbeland bij een belangrijk verschil met de twee voorbije jaren: vaste waarden als Breughelkermis, Grensrock, Reckebilck, Rekkem Congé, de Wieltjesfeesten en het Schippersweekend kunnen weer als vanouds een pak volk samenbrengen.

Carnaval Solar

Het Zweedse ‘Circus I Love You’ slaat op 18 en 19 juni zijn tenten op in de Buurtweg. Op zaterdag 2 juli barst de carnavalsgekte los. Het alternatief carnavalsfeest Carnaval Solar moet de geannuleerde stoet van het voorjaar doen vergeten.

De horecazaken kunnen rekenen op een subsidie van 250 euro als ze tijdens de vakantiemaanden op donderdagavond een optreden organiseren.

Het stadsfestival Salto keert voorlopig niet meer terug. In plaats daarvan trekt CC De Steiger in Menen, Lauwe en Rekkem op toernee met het CC Zomerkaffee. Dat staat garant voor enkele weekends gevuld met familietheater, picknick, openluchtcinema en muzikale avonden met Isolde Lazoen en Admiral Freebee.

Kunstliefhebbers zullen vooral uitkijken naar de tentoonstelling ‘Wir überleben das Licht’ in het stadsmuseum. Sculpturen van beeldend kunstenaar en ereburger van Menen Johan Tahon gaan er in dialoog met gedichten van Rammstein-frontman Till Lindeman. De tentoonstelling was eerder te zien in Amsterdam en New York en is een primeur voor België.

Pret aan Oude Leiearm

Waterpret valt er elke zaterdag- en zondagnamiddag van juli en augustus te beleven aan de Sluizenkaai. Kajakken, suppen, in een water zorb rollebollen over het water of met een peddelboot de oude Leiearm onveilig maken: het kan allemaal. Wie liever op het droge blijft, kan een ritje maken met een gocart.

Op woensdag is er Sport uit je Kot met sport- en beweegsessies op unieke plaatsen in Groot-Menen. Dans, gym, freerunning, bumperballen, skate, minivoetbal, dart: het sportaanbod is erg divers. Wie liever de toerist uithangt, kan deelnemen aan een van de vele fietstochten en stadswandelingen. Op de binnenkoer van het stadhuis kan je deze zomer zes beiaardconcerten bijwonen door stadsbeiaardier Wim Berteloot of een van de gastbeiaardiers. (CB)