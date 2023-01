Eerste Circulair Festival Brugge komt eraan

Avansa Regio Brugge, De Republiek en Stad Brugge organiseren van 27 tot en met 29 januari het eerste Circulair Festival. Bedoeling is om via tal van workshops, lezingen en voorstellingen de circulaire economie te promoten.

Dit eerste Circulair Festival maakt ook deel uit van het klimaatplan BruggeNaarMorgen dat Stad Brugge onder impuls van schepen Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V) heeft uitgeschreven en waar met alle Bruggelingen en tal van organisaties en bedrijven werk van wordt gemaakt.

“Een van de ambitieuze doelstellingen is om van Brugge een meer circulaire stad te maken. Bij een circulaire economie wordt er zo weinig mogelijk energie en grondstoffen gebruik en wordt afval maximaal vermeden”, legt schepen Esquenet uit. “Net zoals in de natuur worden afvalstromen en energiestromen zoveel als mogelijk terug ingezet als grondstoffen.”

In 2022 werd met een veertigtal betrokkenen uit het Brugse bedrijfsleven, Brugse organisaties, kennisinstellingen en stadsdiensten gewerkt aan een visie rond ‘Brugge circulaire stad’. Deze visie geeft richting aan de volgende stappen die moeten gezet worden om meer circulair te worden. Enkele bedrijven, zoals Verimpex, dat van versleten vliegtuigbanden sterke deurmatten maakt, zijn op dat vlak al heel sterk bezig en worden ook voorgesteld tijdens het driedaagse Circulair Festival.

Workshops

Zo staat er op vrijdag 27 januari een bezoek gepland aan dit bedrijf maar ook aan het logistiek centrum van Kringwinkel ‘t Rad. ‘s avonds worden in de Biekorfzaal verschillende inspirerende circulaire projecten uit de Brugse regio voorgesteld.

Op zaterdag zijn er, voornamelijk in het café en ontmoetingscentrum Korf in de Naaldenstraat 4, een hele reeks workshops met onder meer plastic reststromen, gered fruit, oude kledingstukken en circulaire stadslandbouwproducten. En samen met Sam Serveert kun je je eigen kleurrijk broodbeleg met groenten- en fruitresten maken. Die dag kun je ook circulair lunchen in sociaal restaurant ‘t Paradijs en is er een repair café in Sint-Pieters.

Op zondag is er, ook in Korf die dus fungeert als ‘festivalhub’, een lezing over ‘product as e service’ door Rogier De Langhe. In de namiddag kun je meegaan op fietstocht langs circulaire makers en stelt De Batterie hun circulaire project Bouwstof voor.

Alle info op www.circulairfestivalbrugge.be