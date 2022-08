Eerste Blankenbergse zeepkistenrace belooft schot in de roos te worden: “Nu al meer dan twintig inschrijvingen”

Middenstandsorganisatie Liberale Zelfstandigen Blankenberge (LZB) en Jong VLD slaan voortaan de handen in elkaar voor een zeepkistenrace, die voor het eerst plaatsvindt op zaterdag 10 september. “Met nu al meer dan twintig inschrijvingen wordt die eerste editie een schot in de roos”, aldus Guy De Coninck en Thibau Haerinck.

De Blankenbergse zeepkistenrace stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar het bekende virus stak daar toen een stokje voor. “Ik doe zelf weleens mee aan zeepkistenraces te lande, en het leek mij ook een leuk ideetje voor onze badstad: gewoon eens allemaal samen lekker zot doen”, lacht Guy De Coninck, voorzitter LZB. Thibau Haerinck vertegenwoordigt Jong VLD in Blankenberge.

Kerstboomverbranding

“Vroeger organiseerden we samen met LZB de kerstboomverbranding, maar deze werd intussen afgevoerd. Met de zeepkistenrace gaan we een nieuwe samenwerking aan waarbij wij via sociale media het jeugdige publiek zullen trachten mee te krijgen. Het wordt een leuk evenement, een presentator zal het hele gebeuren aaneenpraten en er komt ook een dj plaatjes draaien”, klinkt het. “Met nu al meer dan twintig inschrijvingen wordt die eerste editie een schot in de roos”, gaat Guy De Coninck voort.

“De datum – het eerste weekend na Uitkerke kermis – is goed uitgekozen. De volgende jaren kan het evenement alleen maar groeien. We willen het zelf de komende jaren ook nog verder finetunen.”

Op vrijdag 9 september wordt er gestart met de opbouw. “De Leopoldhelling wordt nog eens drie meter hoger en ook zes meter langer, goed voor een hellingsgraad van zo’n dertig procent zodat er een stevige aanloop genomen kan worden. Het parcours wordt afgewerkt met strobalen en zal driemaal gereden moeten worden: eerst gewoon rechtdoor, vervolgens met ‘chicane’ en ten slotte nog met een leuke verrassing”, knipoogt De Coninck.

De organisatie mikt op jong en oud. “Van 8 tot 99 jaar, iedereen is welkom. We willen ook inzetten op jeugdbewegingen, scholen, carnavalsverenigingen, sportclubs… Ondertussen begint het echt te leven bij de deelnemers. De eerste beelden van de zeepkisten zien er alvast veelbelovend uit”, klinkt het nog. Inschrijven kan via guydeconinck@telenet.be of thibau.haerick@hotmail.com