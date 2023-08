Eerste Belgisch kampioenschap cornhole in Hooglede gehouden

Jeroen De Brandt kroonde zich in Hooglede tot eerste Belgisch kampioen cornhole. Op de Aarthurfeesten in de Rodenbachwijk deden 32 deelnemers letterlijk en figuurlijk een gooi naar de Belgische titel.

Bij cornhole probeer je met maïs gevulde zakjes op een platform te gooien. Wie als eerste 21 punten bereikt, wint de set. Naast heel wat lokale deelnemers kwam er ook een delegatie uit Erpe-Mere, waar ze een eigen cornholeclub hebben.

Het was Jeroen De Brandt die uiteindelijk de kampioenentrui in ontvangst mocht nemen. In de finale won hij met een overtuigende 5-0. Bij de jeugd was Lennert Houttekier de sterkste. Ook in Hooglede worden er plannen gesmeed om een eigen club op te richten.