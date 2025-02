Eerbetoon aan Paolo Cognetti en Gijs Scholten van Aschat

De sterren op de Zeedijk naderen het Kursaal : woensdag waren er twee sterleggingen voor auteur/regisseur Paolo Cognetti en de Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat.

Paolo Cognetti is een internationale gast die door het Filmfestival Oostende wordt bestempeld als zeer uitzonderlijk. Hij is auteur van ‘De Acht Bergen’ waarvan master Charlotte Vandermeersch en haar man Felix Van Groeningen in 2022 een pratige film maakten. Cognetti staat nu zelf op het festival met zijn eigen film Fiore Mio waarin de bergen opnieuw een prachtig decor vormen.

Ook de Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat kreeg zijn ster. © Filmfestival Oostende

Ook de Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat kreeg ene ster. Op het festival gaat Alpa in avant-première. In de film speelt hij samen met zijn zoon Reinout. Ook die film speelt zich af in de bergen. Charlotte Vandermeersch en Peter Craeymeersch verzorgden de laudatio’s voor de gelauwerden. (efo/foto dd)