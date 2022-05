Eerbetoon aan Arno op Paulusfeesten in Oostende

De line-up voor de 49ste Paulusfeesten is vandaag, maandag, bekend gemaakt. Daarnaast zal tijdens de Paulusfeesten ook een eerbetoon zijn voor Arno.

“Na twee jaar corona-miserie zetten we dit jaar dubbel en dik in op feest. Met De Dolfijntjes (met Wim Opbrouck en Wim Willaert), de legendarische surf & jazz band The Whodads, de vijftigkoppige & knettergekke Propere Fanfare en Paulusfeesten veteranen Les Barbeaux wordt het uitermate heet op het Pier & Pol plein”, klinkt het.

En of dit allemaal nog niet genoeg is, heeft Oostende nog meer in petto. “Praga Khan houdt halt in Oostende op hun Farewell Tour, en samen met diMaro en Ilsen & Verhulst zien we het dak van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk al vliegen.”

Ook voor wie wat zin heeft in gitaargeweld is er wat voorzien. “Walle de Kwalle” van onze affiche komt alvast uit zijn livingroom voor de enige echte Red Zebra en naast een eerbetoon voor Arno krijgen we dit jaar ook een “celebration” van de flamboyantste muzikant aller tijden: Prince door Beautiful Strangers.”

In de komende weken zal Oostende nog meer namen onthullen.