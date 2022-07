Een vierdaags zomerfeest in Oostrozebeke, Cultuurvereniging Cascade viert 20ste verjaardag

De 20ste verjaardag van cultuurvereniging Cascade gaat niet onopgemerkt voorbij. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 juli wordt er gefeest op het heraangelegde dorpsplein.

Cascade, de alternatieve cultuurvereniging, werd 20 jaar geleden opgericht door oud-burgemeester Karel De Clerck. Het doel van de vereniging bij de oprichting was simpel: de leemtes opvullen daar waar de andere culturele verenigingen tekort schoten. Daar zijn ze ruimschoots in geslaagd met toppers als ‘week van de smaak’, soirée rétro, stand-up comedians en Winterstand.

De twintigste verjaardag wordt nu uitgebreid gevierd op het heraangelegd dorpsplein. Er wordt een strand aangelegd van 300 vierkante meter en er wordt ook een zwembad geplaatst.

Grenzegangfeste

Het begon allemaal op de Duitse ‘Grenzegangfeste’ 2001 in de Duitse zustergemeente Wetter waarop een Oostrozebeekse delegatie aanwezig was. Oud-burgemeester Karel De Clerck liep er toen rond met een bordje waarop het woord Cascade geschreven stond. Velen vroegen zich af wat dat te betekenen had, maar later werd duidelijk dat dit het startsein was van een nieuwe vereniging. Voor haar jaarlijks gevarieerd aanbod kreeg de vereniging trouwens al eens de cultuurprijs van de gemeente toegekend. Twee decennia later is Cascade nog altijd springlevend en dat wordt gevierd onder het motto ‘Oostrozebeke zomert by Cascade’.

Feestprogramma

Het jubileumfeest wordt op donderdag 14 juli om 19.30 uur officieel geopend.

Op vrijdag 15 juli starten de activiteiten vanaf 10 uur met een drink, aansluitend op de wekelijkse marktdag. Vanaf 15.30 uur after work drink op het strand van Oostrozebeke. Om 21 uur start de openluchtfuif met dj Starfire.

Op zaterdag 16 juli is er om 14 uur een petanquetornooi voor de senioren. Deelnameprijs bedraagt 4 euro (gratis koffie). Inschrijven kan via bestuur@cascadevzw.be.

Vanaf 20 uur zijn er de optredens van Amnesia en La Cuenta.

Zondag 17 juli wordt ingezet om 11 uur met een aperitiefconcert in gezelschap van de Rusty Zippers. Om 14 uur tenslotte start het Schlagerfest met optredens van Wim Leys, Freek Vanrooy, Paul Bruna en Suzy Marel. Er wordt vooral uitgekeken naar het allereerste openluchtoptreden van de plaatselijke vedette Suzy Marrel, die als veertienjarige samen met haar vader al deelnam aan zangwedstrijden. In 2020 lanceerde ze haar zangcarrière opnieuw met groot succes. Zij bracht heel recent nog enkele nieuwe nummers uit.

Het feest wordt omstreeks 18 uur afgesloten door Ever Greens met frontman Guido Maes.

(JC)