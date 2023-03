‘één uur voor/met Hem’ brengt passieverhaal anders

In de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke wordt op 1 april een bijzondere versie van het passieverhaal neergezet: ‘één uur voor/met Hem’. Met een verteller, beeld en licht, en liederen van de groep Xamen.

“Met vreugde en trots lanceren we het project ‘één uur voor/met Hem’”, zegt scenarist en bezieler Tim Lagae. “Een voorstelling waarin je als toeschouwer op een unieke manier deel wordt van het passieverhaal van Jezus. De personages Maria, Petrus, Jezus en Pilatus voeren je mee in het beklijvende verhaal over pijn en verdriet enerzijds, en hoop en toekomst anderzijds.”

Door middel van beeld, licht en geluid wordt de toeschouwer uitgenodigd om de passie van nabij te beleven door de ogen van de personages. Een verteller en enkele verhalende liederen van de band Xamen maken de voorstelling compleet.

Vragen

“Er zijn enkele elementen die deze voorstelling uniek maken”, zegt Tim. “Tijdens het schrijven van het scenario hadden we oog voor de leefwereld en de beleving van de personages. Vragen als: wat spookte er door het hoofd van Pilatus toen hij Jezus veroordeelde? Hoe komt het lijden van Jezus binnen bij Maria? Wat met Petrus, die beweerde dat hij Jezus altijd zou verdedigen en dan toch zegt dat hij hem niet kent?”

De personages zijn tijdens de voorstelling niet te zien. Ze worden tot leven gewekt door stemmen en passende decorelementen. Er zijn wel vier stoelen voor de personages. De verbeelding van de toeschouwer zal dus een grote rol spelen, en daardoor zal iedereen de voorstelling op een heel eigen manier beleven. Zo wordt deze avond een intens moment, waarbij een vernieuwende blik op het passieverhaal ontluikt.

“Deze voorstelling biedt een unieke kans om tijdens de veertigdagentijd onze verbondenheid met Jezus te versterken. Immers, met deze voorstelling maken we al een uurtje voor/met Hem vrij”, besluit diaken-coördinator Antoon Vanhuyse, die iedereen van harte uitnodigt. De toegang is gratis, in een mandje kun je een vrije bijdrage deponeren. (AD)

Zaterdag 1 april om 19.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke.