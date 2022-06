Een echte Spitfire op de zesde opendeurdag van vliegveld Moorsele op 25 en 26 juni

De ingang is via Het Zilveren Spoor in de Overheulestraat 235. De normale ingang wordt afgesloten en er is een parkeerverbod in de Ledegemstraat. De toegang is gratis, maar parkeren kost 4 euro, ten voordele van de vereniging plus 13 in Gullegem. Het evenement start op zaterdag en zondag om 11 uur tot rond 18 uur. Vliegdemonstraties starten om 14 uur. Meer informatie vind je op www.flyinmoorsele.be