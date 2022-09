Een avondje lachen ‘ip z’n Brugs’ in De Dijk

‘’t is hier ip z’n Brugs’, op 7 en 8 oktober in zaal De Dijk in Sint-Pieters: dat is opnieuw een avondje pretentieloos amusement in onze streektaal. De Mugge van Brugge en zijn vrienden, zoals De Mopketiers en Vincent Lescouhier, staan weer garant voor schaterlachen en billenkletsen.

Humor, sketches, zang en dit jaar zelfs een goochelaar. Je krijgt het allemaal bij de nieuwe editie van ‘’t is hier ip z’n Brugs’ op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober in cc De Dijk in Sint-Pieters. Coördinator en samensteller Koen De Brabander, ook bekend als scenarist van Dictator Dirk, zorgde met zijn vzw Amicon en samen met ‘MC’ van dienst De Mugge van Brugge weer voor een mooi programma.

“Deze Brugse showavond is eigenlijk ontstaan vanuit het boekje ‘Brugs is oltied Schoane’ dat ik intussen bijna zeven jaar geleden uitbracht bij uitgeverij Zorro”, vertelt Koen. “Het boekje bevatte een verzameling van Brugse gezegden en uitdrukkingen die door de Brugse conferencier Willy Lustenhouwer werden opgetekend. Bij de persvoorstelling van het boekje kwam ik in contact met ‘De Mugge van Brugge’ (Kevin Rombaux in het dagelijkse leven, red.) en ook Benny Scott was er toen bij.”

Dans en muziek

“Allemaal mensen die wel een band hebben met of toch grote appreciatie voor Lustenhouwer én het Brugse dialect, net zoals ook Nico Blontrock en Hedwig Dacquin. We besloten om met dat gegeven iets meer te doen en er kwamen een cd en een voorstelling van die we in de gelagzaal van brouwerij De Halve Maan brachten en later ook in De Biekorf en De Dijk. En zo groeide dat uit tot een avondvullende show waarbij de nadruk op humor ligt maar met ook veel aandacht voor dans en muziek: ‘Ip zun Brugs’ dus.”

De showavond wordt aan elkaar gepraat door ‘De Mugge van Brugge’ en voor een stuk ook door Nico Blontrock, cultuurschepen in Brugge en vooral ook fiere Bruggeling, die de show ook lardeert met Brugse woorden en uitdrukkingen. Volkszanger Benny Scott brengt zijn kaskraker ’k en Brugge in m’n Herte maar ook nog ander en meer komisch werk uit zijn brede repertoire. Vincent Lescouhier, die de humor met de paplepel van zijn moeder Jacqueline Compernolle mee kreeg, zal met zijn anekdotes en verhalen zeker op de lachspieren werken net zoals De 3 Mopketiers die de ene grap na de andere op de zaal afvuren. Christoon zorgt dan weer voor een ‘crazy goochelshow’ en Nicky Martinez toont dat ze een aardig stukje kan zingen. En dan zijn er nog de special guests, van uiteenlopende ‘kleur’, die tijdens een spelletje ‘Wie ben ik’ zullen opduiken…

Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij In&Uit op ’t Zand in Brugge en via www.ipzunbrugs.be